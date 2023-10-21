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Хоценко сообщил, что омский лагерь «Орленок» обновят к зимнему сезону

Хоценко сообщил, что омский лагерь «Орленок» обновят к зимнему сезону

21 октября 2023, 06:32
Фото: пресс-служба правительства Омской области
На территории идет активное строительство корпусов.

В Калачинском районе строители продолжают возводить новые современные корпусы на территории лагеря «Орленок». Подрядчик уложил две фундаментные плиты под будущие здания, осталась еще одна. Согласно заключенному контракту, к декабрю 2023 года строительная компания должна сдать объект.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудил этот вопрос на сегодняшнем заседании правительства. В ближайшее время в «Орленке» начнут монтировать металлоконструкции. В общей сложности в новых корпусах будет 150 мест.

Сюда закупят современную мебель и оборудование. На это в областном бюджете предусмотрено почти 68,5 млн рублей, уточнили в пресс-службе правительства. Также в лагере займутся благоустройством прилегающей территории и модернизацией пищеблока. Софинансирование для возведения корпусов составило 9,9 млн рублей, для благоустройства и материально-технического обеспечения выделено 58,5 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
«В ближайшее время начнется монтаж металлоконструкций. Благоустроим и прилегающую территорию. Каждый блок рассчитан на 50 человек. 80 млн рублей на модернизацию „Орленка“ мы получили при поддержке Правительства России и Совета Федерации РФ в рамках программы развития инфраструктуры детского отдыха. Еще порядка 70 млн рублей добавили из областного бюджета. Уверен, ребятам обновление понравится», — прокомментировал губернатор Омской области Виталий Хоценко у себя в телеграм-канале.

Напомним, что при содействии нового главы региона Омская область выиграла субсидию по реновации детских лагерей. С полученными денежными средствами детский лагерь «Орленок» в Калачинском районе сможет принимать уже не 350, а 500 человек за один оздоровительный цикл. Предполагается, что зимой ребята уже смогут оценить обновление лагеря.

Хоценко поставил задачу построить новые корпуса в лагере «Орленок» к декабрю
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#Общество#Омск#Омская область#Строительство#Субсидии#Новости#Детский лагерь#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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