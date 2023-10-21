Хоценко сообщил, что омский лагерь «Орленок» обновят к зимнему сезону

Напомним, что при содействии нового главы региона Омская область выиграла субсидию по реновации детских лагерей. С полученными денежными средствами детский лагерь «Орленок» в Калачинском районе сможет принимать уже не 350, а 500 человек за один оздоровительный цикл. Предполагается, что зимой ребята уже смогут оценить обновление лагеря.