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Хоценко поставил задачу построить новые корпуса в лагере «Орленок» к декабрю

Хоценко поставил задачу построить новые корпуса в лагере «Орленок» к декабрю

24 августа 2023, 09:37
Это позволит увеличить количество отдыхающих в одну смену на 150 человек.

Сегодня, 24 августа, на заседании правительства Омской области обсуждался вопрос строительства новых корпусов в детском оздоровительном лагере «Орленок» в Калачинском районе. Врио губернатора Виталий Хоценко поставил задачу возвести объекты к началу декабря.

Планируется, что дети смогут отдохнуть в обновленном лагере уже в зимнюю смену.

Модернизация учреждения позволит увеличить количество отдыхающих в одну смену с 350 до 500 человек.

В строительный проект внесли поправки, которые касаются благоустройства территории и увеличения пропускной способности пищеблока. Также для лагеря приобретут новую современную мебель и оборудование. Из бюджета Омской области на эти цели выделили почти 68,5 млн рублей, из которых 9,980 млн — софинансирование на строительство корпусов, а 58,5 млн — материально-техническое обеспечение.

Напомним, что в начале августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ о развитии инфраструктуры для детского отдыха. Омская область получила из федерального бюджета 80 млн рублей на возведение новых корпусов в «Орленке».

#Общество#Омск#Омская область#Врио губернатора Омской области#Детский лагерь#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Орленок
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