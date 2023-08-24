Хоценко поставил задачу построить новые корпуса в лагере «Орленок» к декабрю

В строительный проект внесли поправки, которые касаются благоустройства территории и увеличения пропускной способности пищеблока. Также для лагеря приобретут новую современную мебель и оборудование. Из бюджета Омской области на эти цели выделили почти 68,5 млн рублей, из которых 9,980 млн — софинансирование на строительство корпусов, а 58,5 млн — материально-техническое обеспечение.