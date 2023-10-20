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Омский район показал свои социальные проекты на международном форуме ИННОСИБ-2023

Омский район показал свои социальные проекты на международном форуме ИННОСИБ-2023

20 октября 2023, 09:05
Фото: Администрация Омского района
Сегодня, 20 октября, в рамках форума в конгресс-холле проходит День Омского муниципального района. Помимо выставки социальных проектов, работает дискуссионная площадка и традиционная Биржа контактов.

Интерактивная площадка Омского района Омской области работает сегодня весь день в рамках Международного форума ИННОСИБ-2023. День Омского района — это первое крупное событие проекта «Гражданское взаимодействие: вектор развития» Центра инноваций социальной сферы. Недавно по итогам конкурса министерства региональной политики и массовых коммуникаций инициатива получила бюджетную поддержку с привлечением средств Фонда президентских грантов.

О том, как проходит выставка, на своих страницах в соцсетях рассказал глава пригородного района Геннадий Долматов. Он отметил, что мероприятие посетили почетные гости: зампредседателя правительства Омской области Олег Заремба, министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Анастасия Терпугова, председатель Заксобрания Омской области Александр Артемов, председатель Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова, депутаты регионального парламента и главы муниципальных районов.

Фото: Администрация Омского района
«Очень широко представлен Омский район, и мы видим, что он знаменит не только бизнесом, не только сельским хозяйством, но и высоким уровнем культуры, высоким уровнем социального предпринимательства. Спасибо вам, развивайтесь, будем помогать!» — отметил в своем приветственном слове зампред облправительства Олег Заремба.

По словам Геннадия Долматова, в Омском районе зарегистрированы 93 некоммерческие организации, которые предоставляют различные социальные услуги. 15 из них ежегодно участвуют в конкурсах на предоставление субсидий и грантов для реализации социальных проектов и регулярно получают не менее 2 млн рублей.

Фото: Администрация Омского района
«Для организации работы с активистами района в 2023 году создан Ресурсный центр поддержки СОНКО и социальных предпринимателей „Компас“. Качество жизни на селе зависит не только от материально-технической базы, инженерной инфраструктуры, жилищного фонда, но и от того, как люди проводят досуг, где учатся, в каких условиях работают, какие житейские услуги получают и как реализуют свои творческие способности. Положение дел в социальной сфере во многом зависит от деятельности НКО и социальных предпринимателей», — считает глава пригорода.

Напомним, Международный форум ИННОСИБ проходит в Омске в 12 раз. В этом году на нем собрались представители 16 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик и 10 стран зарубежья. Делегации знакомятся с лучшими омскими практиками и участвуют в мастер-классах и пленарном заседании.

#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Омский район#Важное
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