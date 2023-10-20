Омский район показал свои социальные проекты на международном форуме ИННОСИБ-2023

Напомним, Международный форум ИННОСИБ проходит в Омске в 12 раз. В этом году на нем собрались представители 16 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик и 10 стран зарубежья. Делегации знакомятся с лучшими омскими практиками и участвуют в мастер-классах и пленарном заседании.