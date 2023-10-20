Омская пенсионерка решила купить красную икру у незнакомки и лишилась 40 000 рублей

Неизвестная женщина представилась родственницей соседки и начала рекламировать красную икру. Она предложила пенсионерке купить полулитровую банку за 2 000 рублей, та согласилась. Деньги для оплаты пожилая омичка достала из комода, где хранились все сбережения. После этого она отошла на кухню, чтобы поставить банку в холодильник, чем и воспользовалась злоумышленница.