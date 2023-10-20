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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:58

Иллюстрация

Омская пенсионерка решила купить красную икру у незнакомки и лишилась 40 000 рублей

20 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске полицейские ищут женщину, которая украла у пенсионерки 40 000 рублей

По факту кражи следователь отдела полиции №1 уже возбудил уголовное дело.

С заявлением о пропаже крупной суммы денег в полицию обратилась 79-летняя омичка. Во время разговора с оперуполномоченным она рассказала, что находилась дома одна, когда в квартиру позвонила незнакомка.

Неизвестная женщина представилась родственницей соседки и начала рекламировать красную икру. Она предложила пенсионерке купить полулитровую банку за 2 000 рублей, та согласилась. Деньги для оплаты пожилая омичка достала из комода, где хранились все сбережения. После этого она отошла на кухню, чтобы поставить банку в холодильник, чем и воспользовалась злоумышленница.

После ухода женщины, заявительница решила проверить сохранность своих вещей, тогда и обнаружила пропажу 40 000 рублей. Поняв, что ничьей родственницей неизвестная не являлась, омичка поспешила в полицию.

Приметы женщины, совершившей кражу, следующие: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, темные и короткие волосы. В день происшествия она была одета в тёмную куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.

Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией, которая поможет установить личность нарушительницы и вернуть похищенные деньги, обращаться в полицию по телефонам: 79-31-02, 102.

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