Омская пенсионерка решила купить красную икру у незнакомки и лишилась 40 000 рублей

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
С заявлением о пропаже крупной суммы денег в полицию обратилась 79-летняя омичка. Во время разговора с оперуполномоченным она рассказала, что находилась дома одна, когда в квартиру позвонила незнакомка.
Неизвестная женщина представилась родственницей соседки и начала рекламировать красную икру. Она предложила пенсионерке купить полулитровую банку за 2 000 рублей, та согласилась. Деньги для оплаты пожилая омичка достала из комода, где хранились все сбережения. После этого она отошла на кухню, чтобы поставить банку в холодильник, чем и воспользовалась злоумышленница.
После ухода женщины, заявительница решила проверить сохранность своих вещей, тогда и обнаружила пропажу 40 000 рублей. Поняв, что ничьей родственницей неизвестная не являлась, омичка поспешила в полицию.
Приметы женщины, совершившей кражу, следующие: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, темные и короткие волосы. В день происшествия она была одета в тёмную куртку, синие джинсы, коричневые ботинки.
Сотрудники полиции просят граждан, располагающих информацией, которая поможет установить личность нарушительницы и вернуть похищенные деньги, обращаться в полицию по телефонам: 79-31-02, 102.