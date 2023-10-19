Омич спокойно и без преград украл из студенческого общежития стиральную машинку

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Неприятно удивлены были студенты из общежития ОмГТУ на улице Нефтезаводской, 31А, когда не обнаружили в общей кухне стиральную машинку.
«Сообщение о пропаже бытовой технике поступило в полицию 16 октября. сообщалось, что неизвестный преспокойно вынес из общежития стиральную машину», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.
Прибывшие оперативники провели первоначальную проверку и вычислили «дерзкого» похитителя. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Омска.
Сейчас с воришкой работают силовики, принимаются меры для розыска похищенного.