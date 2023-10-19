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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Все нюансы кражи выясняют полицейские

Омич спокойно и без преград украл из студенческого общежития стиральную машинку

19 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI
Все нюансы кражи выясняют полицейские

Омич лишил студентов ОмГТУ стиральной машинки

Личность похитителя уже установлена. Им оказался ранее судимый житель Омска.

Неприятно удивлены были студенты из общежития ОмГТУ на улице Нефтезаводской, 31А, когда не обнаружили в общей кухне стиральную машинку.

«Сообщение о пропаже бытовой технике поступило в полицию 16 октября. сообщалось, что неизвестный преспокойно вынес из общежития стиральную машину», — рассказал Городу55 источник в силовых структурах.

Прибывшие оперативники провели первоначальную проверку и вычислили «дерзкого» похитителя. Им оказался 31-летний ранее судимый житель Омска.

Сейчас с воришкой работают силовики, принимаются меры для розыска похищенного.

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