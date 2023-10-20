Хоценко рассказал о победе омских школьников на крупном детском экофоруме

Ребята представили работу по теме организации детского познавательного экотуризма. В качестве примера они взяли Муромцевский район, на территории которого находятся знаменитые озера. Их проект победил в треке «Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие» в номинации «Организация детского познавательного экотуризма». Туристический маршрут омичи назвали «По следам Конька-Горбунка» в честь сказки известного сибирского писателя Петра Ершова.