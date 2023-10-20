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Хоценко рассказал о победе омских школьников на крупном детском экофоруме

Хоценко рассказал о победе омских школьников на крупном детском экофоруме

20 октября 2023, 05:43
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Ребята получили ценные призы.

Юные жители Омской области стали участниками Всероссийского детского экологического форума. Мероприятие проходит в городе Челябинск. Проект омских школьников одержал победу, рассказал глава региона Виталий Хоценко.

Ребята представили работу по теме организации детского познавательного экотуризма. В качестве примера они взяли Муромцевский район, на территории которого находятся знаменитые озера. Их проект победил в треке «Особо охраняемые природные территории и биологическое разнообразие» в номинации «Организация детского познавательного экотуризма». Туристический маршрут омичи назвали «По следам Конька-Горбунка» в честь сказки известного сибирского писателя Петра Ершова.

«Команда Омской области одержала победу в номинации „Экотур“ секции „Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие“. Конкурс проходил при поддержке министерства экологии Челябинской области и Фонда поддержки и развития экологических инициатив „Компас“. Наши ребята представили проект „Пять озер и Озеро Соленое“. Молодцы!», — отметил губернатор Виталий Хоценко.

Омскую область представляла команда из 26 человек. На экофорум зарегистрировались учащиеся разных образовательных учреждений региона, воспитанники «Детского ЭкоЦентра» и областной станции юных натуралистов. Кроме того, в мероприятии поучаствовали победители и призеры олимпиад и творческих конкурсов по экологии.

«В результате нашего проекта будет разработан и апробирован маршрут экспедиции „По следам Конька-Горбунка“ с описанием экологического тура, досуговых и природоохранных мероприятий», — отметила руководитель делегации Омской области на ДЭФ-2023, заведующая отделом «Экостанция» Омской областной станции юных натуралистов Ирина Скубко.

В общей сложности в форуме поучаствовали больше 2,5 тыс детей из 18 регионов. Все юные экоактивисты получили ценные призы.

Хоценко сообщил о выделении средств на решение вопросов сельчан в Омской области
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#Общество#Омск#Омская область#Школьник#Новости#Форум#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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