Хоценко сообщил о выделении средств на решение вопросов сельчан в Омской области

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Областное правительство продолжит решать вопросы, которые были заданы местными жителями, когда губернатор Омской области Виталий Хоценко, его замы и министры посещали муниципальные районы в рамках рабочих поездок. Соответствующее заявление глава региона сделала на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров.
Участники встречи обсудили, что из облбюджета будут выделяться средства в Павлоградку и Называевск. Местные жители попросили спецтехнику для уборки территории. Называевскому району уже выделили деньги на приобретение мини-погрузчика. В Павлоградке будет построен водопровод на улице Гагарина по просьбе сельчан.
«Продолжаем решать вопросы, которые прозвучали от жителей в ходе рабочих поездок по нашим районам. Перед главами муниципалитетов поставлена задача оперативно направить все средства на обозначенные цели и в указанные сроки. Всего с августа этого года на решение обозначенных жителями проблем мы направили более 228 млн рублей из областного бюджета. Работу продолжаем», — отметил Виталий Хоценко.
На решение вопросов омичей только с середины августа 2023 года было направлено больше 228 млн рублей за счет дотаций. Также районы получают поддержку за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных отраслевым министерствам.