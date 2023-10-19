Хоценко сообщил о выделении средств на решение вопросов сельчан в Омской области

Участники встречи обсудили, что из облбюджета будут выделяться средства в Павлоградку и Называевск. Местные жители попросили спецтехнику для уборки территории. Называевскому району уже выделили деньги на приобретение мини-погрузчика. В Павлоградке будет построен водопровод на улице Гагарина по просьбе сельчан.