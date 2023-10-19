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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

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Хоценко сообщил о выделении средств на решение вопросов сельчан в Омской области

19 октября 2023, 11:54
Фото: Город55
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Глава региона проводит беседы с местными жителями и обсуждает, что их беспокоит.

Областное правительство продолжит решать вопросы, которые были заданы местными жителями, когда губернатор Омской области Виталий Хоценко, его замы и министры посещали муниципальные районы в рамках рабочих поездок. Соответствующее заявление глава региона сделала на сегодняшнем заседании регионального кабинета министров.

Участники встречи обсудили, что из облбюджета будут выделяться средства в Павлоградку и Называевск. Местные жители попросили спецтехнику для уборки территории. Называевскому району уже выделили деньги на приобретение мини-погрузчика. В Павлоградке будет построен водопровод на улице Гагарина по просьбе сельчан.

«Продолжаем решать вопросы, которые прозвучали от жителей в ходе рабочих поездок по нашим районам. Перед главами муниципалитетов поставлена задача оперативно направить все средства на обозначенные цели и в указанные сроки. Всего с августа этого года на решение обозначенных жителями проблем мы направили более 228 млн рублей из областного бюджета. Работу продолжаем», — отметил Виталий Хоценко.

На решение вопросов омичей только с середины августа 2023 года было направлено больше 228 млн рублей за счет дотаций. Также районы получают поддержку за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных отраслевым министерствам.

Виталий Хоценко рассказал о ходе работ по облагораживанию региона в рамках нацпроекта
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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