«Газпромнефть-СМ» запускает эксперт-центр на базе ведущего вуза Омской области

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
Создание G-Profi Expert Center на базе СибАДИ расширяет научно-исследовательскую базу для изучения эффективного применения смазочных материалов. Работа центра включает проведение эксплуатационных испытаний современных масел и смазок, совершенствование методов диагностики состояния транспорта и техники. Эксперт-центр оснастят приборами мобильной диагностики, оборудованием для отбора проб масел, мультимедийными системами для визуализации процессов исследований.
Отдельное направление — повышение квалификации действующих технических специалистов, подготовка по программе дополнительного образования «Эксперт GPEC» и проведение научно-технических конференций. Студенты института во время учебных практик будут участвовать в работе эксперт-центра, готовить научные работы и публикации. У них есть возможность пройти производственную практику на Омском заводе смазочных материалов. Комплексный подход к обучению поможет подготовить профессионалов, понимающих важную взаимосвязь процессов в смежных отраслях промышленности. Сотрудничество «Газпромнефть-СМ» с одним из крупнейших вузов страны открывает перспективы формирования нового поколения специалистов широкого профиля.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:
«Сеть экспертных центров компании насчитывает уже более 30 площадок профессиональной диагностики в различных регионах страны. Центр в Омске станет первым в стенах образовательного учреждения. Новый проект решит несколько ключевых задач: обеспечение профессиональной экспертизой предприятий в секторе дорожного хозяйства и строительства, расширение компетенций студентов в части производства и эффективного использования смазочных материалов. Сотрудничество с вузом позволит совместно реализовать научно-изыскательские проекты и создавать технологические решения для развития отрасли».
Александр Жигадло, ректор Сибирского автомобильно-дорожного университета (СибАДИ):
«СибАДИ и „Газпромнефть-смазочные материалы“ много лет связывают крепкие партнерские взаимоотношения. Эксперты из числа сотрудников компании регулярно входят в состав государственных экзаменационных комиссий, преподаватели повышают квалификацию на производственной базе Омского завода смазочных материалов, а студенты знакомятся с отраслью и приобретают бесценные навыки во время практики. С открытием в вузе экспертного центра у образования и производства появляется совместная инновационная платформа для сотрудничества и решения важнейших задач. Одна из них — подготовка молодых специалистов с высоким уровнем экспертности, практическим опытом работы, а также большим профессиональным и научно-исследовательским потенциалом».