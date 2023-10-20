«Газпромнефть-СМ» запускает эксперт-центр на базе ведущего вуза Омской области

«СибАДИ и „Газпромнефть-смазочные материалы“ много лет связывают крепкие партнерские взаимоотношения. Эксперты из числа сотрудников компании регулярно входят в состав государственных экзаменационных комиссий, преподаватели повышают квалификацию на производственной базе Омского завода смазочных материалов, а студенты знакомятся с отраслью и приобретают бесценные навыки во время практики. С открытием в вузе экспертного центра у образования и производства появляется совместная инновационная платформа для сотрудничества и решения важнейших задач. Одна из них — подготовка молодых специалистов с высоким уровнем экспертности, практическим опытом работы, а также большим профессиональным и научно-исследовательским потенциалом».