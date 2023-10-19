В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков

«Партнер» стремится к продуктивному и долгосрочному сотрудничеству — это значит, что каждый подрядчик сможет рассчитывать на стабильные и финансово привлекательные взаимоотношения. Встретиться с топ-менеджментом компании можно будет 27 октября. Представители девелопера расскажут о проекте жилого комплекса, структуре и истории холдинга, бизнес-возможностях и условиях сотрудничества, и конечно ответят на все вопросы от потенциальных подрядчиков.