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В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков

В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков

19 октября 2023, 03:00
Фото: «Партнер»
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Познакомиться лично, узнать о планах девелопера и заявить о себе можно на встрече 27 октября

Скоро в Омске начнется строительство масштабного проекта на территории более 80 гектар. Девелоперский холдинг «Партнер» презентовал проект жилого комплекса «Пушкино» и сейчас подбирает команду для его реализации. Это хороший шанс для омских предпринимателей из сферы строительства и ремонта выйти на новый бизнес-уровень и вместе с застройщиком воплотить уникальный проект.

Фото: «Партнер»

«Партнер» стремится к продуктивному и долгосрочному сотрудничеству — это значит, что каждый подрядчик сможет рассчитывать на стабильные и финансово привлекательные взаимоотношения. Встретиться с топ-менеджментом компании можно будет 27 октября. Представители девелопера расскажут о проекте жилого комплекса, структуре и истории холдинга, бизнес-возможностях и условиях сотрудничества, и конечно ответят на все вопросы от потенциальных подрядчиков.

На встречу приглашаются компании, которые чувствуют в себе потенциал для роста и желание взять большой объем задач, занятых в следующей сфере деятельности:

  • специалисты по оконным конструкциям;
  • каменщики;
  • электрики;
  • специалисты по инженерным сетям;
  • отделочники;
  • дверные мастера;
  • монолитчики.

Мероприятие пройдет 27 октября в Областном Конгресс-Холле на ул. 70 лет Октября, д. 25, к 2. Сбор гостей намечен на 14:00. Зарегистрироваться на мероприятие и изучить расписание можно по ссылке https://pushkino-eco.ru/workshop/.

Фото: «Партнер»

Стать частью подрядной команды «Партнера» — значит открыть новые горизонты профессионального развития. «Партнер» — признанный лидер на рынке малоэтажного домостроения. Компания не ограничивается возведением малоэтажных и среднеэтажных жилых комплексов, а создает инфраструктуру для комфортной жизни — это парки и бульвары, востребованные коммерческие объекты, детские сады и школы в периметре комплексов.

Застройщик: Акционерное общество «Специализированный застройщик „Партнер-Строй“».

Реклама. АО «СЗ „Партнер-Строй““

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#Общество#Город#Омск#Строительство
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