В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков

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Скоро в Омске начнется строительство масштабного проекта на территории более 80 гектар. Девелоперский холдинг «Партнер» презентовал проект жилого комплекса «Пушкино» и сейчас подбирает команду для его реализации. Это хороший шанс для омских предпринимателей из сферы строительства и ремонта выйти на новый бизнес-уровень и вместе с застройщиком воплотить уникальный проект.
«Партнер» стремится к продуктивному и долгосрочному сотрудничеству — это значит, что каждый подрядчик сможет рассчитывать на стабильные и финансово привлекательные взаимоотношения. Встретиться с топ-менеджментом компании можно будет 27 октября. Представители девелопера расскажут о проекте жилого комплекса, структуре и истории холдинга, бизнес-возможностях и условиях сотрудничества, и конечно ответят на все вопросы от потенциальных подрядчиков.
На встречу приглашаются компании, которые чувствуют в себе потенциал для роста и желание взять большой объем задач, занятых в следующей сфере деятельности:
Мероприятие пройдет 27 октября в Областном Конгресс-Холле на ул. 70 лет Октября, д. 25, к 2. Сбор гостей намечен на 14:00. Зарегистрироваться на мероприятие и изучить расписание можно по ссылке https://pushkino-eco.ru/workshop/.
Стать частью подрядной команды «Партнера» — значит открыть новые горизонты профессионального развития. «Партнер» — признанный лидер на рынке малоэтажного домостроения. Компания не ограничивается возведением малоэтажных и среднеэтажных жилых комплексов, а создает инфраструктуру для комфортной жизни — это парки и бульвары, востребованные коммерческие объекты, детские сады и школы в периметре комплексов.
Застройщик: Акционерное общество «Специализированный застройщик „Партнер-Строй“».
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