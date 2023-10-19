Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:08

Published Сегодня, 05:08

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

Омские депутаты одобрили шестую серию поправок к городскому бюджету

Омские депутаты одобрили шестую серию поправок к городскому бюджету

19 октября 2023, 05:08
Фото: Город55
Доходы бюджета выросли еще на полмиллиарда рублей.

В Омском городском Совете сегодня, 19 октября, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки было обсуждение очередной серии поправок к бюджету города, предполагающих рост и доходной, и расходной частей.

— Это уже шестые изменения, — уточнила глава департамента финансов городской администрации Ольга Илютикова. — Мы увеличиваем доходную часть бюджета на 509 млн рублей, причем все это собственные доходы.

Всего, по словам Илютиковой, собственные доходы муниципалитета в текущем году увеличатся на 1 млрд 455 млн рублей. Это и налоговые поступления (в частности, связанные с НДФЛ), и неналоговые, связанные в том числе с усилиями департамента имущественных отношений по извлечению доходов из муниципальной недвижимости.

С учетом внесенных поправок доходы муниципалитета за 2023 год должны составить 39,698 млрд рублей, а расходы — 41,316 млрд. Дефицит, таким образом, составит 1,617 млрд.

Депутаты одобрили поправки. В комитете в любом случае принимаются только рекомендации, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.

Десятки миллионов. Сколько получил бюджет Омска за земельные участки
Узнать подробнее
#Омск#Бюджет#Новости#Ольга Илютикова#Горсовет#Николай Эйхвальд
Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Вчера, 06:24
Морковь, курица, яблоки. Какие продукты подорожали в Омске с начала года
Сегодня, 04:09
С участком и арендаторами. В Омске за 71 млн продают ТК «Парад покупок»
Сегодня, 02:38
С застройщиком дома на 6-й Станционной для омских переселенцев расторгли контракт
Вчера, 11:03
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Вчера, 07:36
В Омск пришел новый застройщик: компания приглашает к сотрудничеству подрядчиков
Сегодня, 03:00