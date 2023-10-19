Омские депутаты одобрили шестую серию поправок к городскому бюджету

Всего, по словам Илютиковой, собственные доходы муниципалитета в текущем году увеличатся на 1 млрд 455 млн рублей. Это и налоговые поступления (в частности, связанные с НДФЛ), и неналоговые, связанные в том числе с усилиями департамента имущественных отношений по извлечению доходов из муниципальной недвижимости.