Омские депутаты одобрили шестую серию поправок к городскому бюджету

Posted Сегодня, 05:08
Published Сегодня, 05:08
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
В Омском городском Совете сегодня, 19 октября, прошло очередное заседание комитета по финансово-бюджетным вопросам. Одним из пунктов повестки было обсуждение очередной серии поправок к бюджету города, предполагающих рост и доходной, и расходной частей.
— Это уже шестые изменения, — уточнила глава департамента финансов городской администрации Ольга Илютикова. — Мы увеличиваем доходную часть бюджета на 509 млн рублей, причем все это собственные доходы.
Всего, по словам Илютиковой, собственные доходы муниципалитета в текущем году увеличатся на 1 млрд 455 млн рублей. Это и налоговые поступления (в частности, связанные с НДФЛ), и неналоговые, связанные в том числе с усилиями департамента имущественных отношений по извлечению доходов из муниципальной недвижимости.
С учетом внесенных поправок доходы муниципалитета за 2023 год должны составить 39,698 млрд рублей, а расходы — 41,316 млрд. Дефицит, таким образом, составит 1,617 млрд.
Депутаты одобрили поправки. В комитете в любом случае принимаются только рекомендации, а окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании.