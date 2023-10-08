Десятки миллионов. Сколько получил бюджет Омска за земельные участки

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В департаменте архитектуры и градостроительства подвели итоги девяти месяцев 2023 года. За это время состоялись аукционы на 73 земельных участка. Общая площадь — 360 982 квадратных метра. Совокупная начальная сумма превысила 82 миллиона рублей.
В городской бюджет по итогам торгов поступило свыше 196 миллионов рублей. Самыми прибыльными оказались участки под строительство многоэтажек. Доход от них — более 128 миллионов рублей.
На четвертый квартал планируется выставить еще 25 земельных участков. Напомним, ранее мы рассказывали, что достройкой проблемных домов в Омске заинтересовалась новосибирская компания.