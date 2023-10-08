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иллюстрация

Десятки миллионов. Сколько получил бюджет Омска за земельные участки

8 октября 2023, 04:50
Фото: 1MI
иллюстрация

В бюджет Омска поступило почти 200 млн руб от продажи земли

В профильном ведомстве подвели итоги аукционов за девять месяцев этого года.

В департаменте архитектуры и градостроительства подвели итоги девяти месяцев 2023 года. За это время состоялись аукционы на 73 земельных участка. Общая площадь — 360 982 квадратных метра. Совокупная начальная сумма превысила 82 миллиона рублей.

В городской бюджет по итогам торгов поступило свыше 196 миллионов рублей. Самыми прибыльными оказались участки под строительство многоэтажек. Доход от них — более 128 миллионов рублей.

На четвертый квартал планируется выставить еще 25 земельных участков. Напомним, ранее мы рассказывали, что достройкой проблемных домов в Омске заинтересовалась новосибирская компания.

Новосибирская компания заинтересовалась достройкой проблемных домов в Омске
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#Экономика#Город#Бизнес#Омск#Мэрия#Строительство
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