Дмитрий Коган требовал закрытия ресторана «Хочу пури» из-за проблем с канализацией

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Арбитражный суд Омской области вынес определение по иску предпринимателя Дмитрия Когана к департаменту имущественных отношений омской мэрии и двум ООО — «Партнер-Инвест» и «МСМ Сити Групп». Первая из этих компаний занимается строительством, вторая — ресторанным бизнесом: в частности, именно ей принадлежит заведение «Хочу пури» в центре Омска.
Как раз дом на площади Дзержинского, 1а, в котором находится этот ресторан, фигурирует в иске. По словам Когана, принадлежащий ему дом на Либкнехта, 11 подтапливало стоками «Хочу пури», и он потребовал, чтобы ответчикам запретили использовать здание, пока они не проведут ремонт.
Уточним: здание на Либкнехта известно омичам благодаря бару «Доски», заведениям «Рамен с уткой», «Goroch» и другим.
Иск был подан еще в сентябре 2022 года, но вмешательство суда не понадобилось. «Партнер-Инвест» и департамент городского хозяйства восстановили канализацию и подключили ее к внешним коммуникациям. Коган, убедившись, что подтопления прекратились, отказался от исковых требований.
Суд прекратил производство по делу и вернул истцу судебную пошлину.