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Дмитрий Коган требовал закрытия ресторана «Хочу пури» из-за проблем с канализацией

7 апреля 2023, 11:32
Фото: 1MI
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Дело уже урегулировано в досудебном порядке.

Арбитражный суд Омской области вынес определение по иску предпринимателя Дмитрия Когана к департаменту имущественных отношений омской мэрии и двум ООО — «Партнер-Инвест» и «МСМ Сити Групп». Первая из этих компаний занимается строительством, вторая — ресторанным бизнесом: в частности, именно ей принадлежит заведение «Хочу пури» в центре Омска.

Как раз дом на площади Дзержинского, 1а, в котором находится этот ресторан, фигурирует в иске. По словам Когана, принадлежащий ему дом на Либкнехта, 11 подтапливало стоками «Хочу пури», и он потребовал, чтобы ответчикам запретили использовать здание, пока они не проведут ремонт.

Уточним: здание на Либкнехта известно омичам благодаря бару «Доски», заведениям «Рамен с уткой», «Goroch» и другим.

Иск был подан еще в сентябре 2022 года, но вмешательство суда не понадобилось. «Партнер-Инвест» и департамент городского хозяйства восстановили канализацию и подключили ее к внешним коммуникациям. Коган, убедившись, что подтопления прекратились, отказался от исковых требований.

Суд прекратил производство по делу и вернул истцу судебную пошлину.

 

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#Николай Эйхвальд#Суд#Город#Новости#Дмитрий Коган
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