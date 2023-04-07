Дмитрий Коган требовал закрытия ресторана «Хочу пури» из-за проблем с канализацией

Как раз дом на площади Дзержинского, 1а, в котором находится этот ресторан, фигурирует в иске. По словам Когана, принадлежащий ему дом на Либкнехта, 11 подтапливало стоками «Хочу пури», и он потребовал, чтобы ответчикам запретили использовать здание, пока они не проведут ремонт.