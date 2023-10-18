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В крупной омской компании, продающей удобрения, сменилось руководство

В крупной омской компании, продающей удобрения, сменилось руководство

18 октября 2023, 09:46
Фото: 1MI
Директором ТД «Иртышское» стал Сергей Мусатов — гендиректор ЗАО «Иртышское.

В обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом „Иртышское“» сменился руководитель. Олег Ветров, занимавший пост директора более 14 лет, уволился, его место занял Сергей Мусатов.

«Иртышское» — крупная фирма, которая занимается оптовой торговлей удобрениями. Ее выручка за 2022 год превысила 2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 43 млн. И бывший, и действующий директора владеют небольшими частями уставного капитала (0,19% у Мусатова, 0,065% у Ветрова). При этом почти весь УК, 99,5%, записан на ЗАО «Иртышское», которым руководит в качестве гендиректора все тот же Мусатов. Последний еще и владеет 27,5% ООО «Агроцентр», а в числе его компаньонов есть Нина Мусатова с 20%.

Отметим, что Олег Ветров в 2006–2008 годах был генеральным директором ЗАО «Лесная держава» — фирмы, прописанной в Ростовке и занимавшейся лесозаготовками до своей ликвидации в 2016 году.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Новое руководство#Сергей Мусатов
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