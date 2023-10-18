В крупной омской компании, продающей удобрения, сменилось руководство

«Иртышское» — крупная фирма, которая занимается оптовой торговлей удобрениями. Ее выручка за 2022 год превысила 2 млрд рублей, а чистая прибыль составила 43 млн. И бывший, и действующий директора владеют небольшими частями уставного капитала (0,19% у Мусатова, 0,065% у Ветрова). При этом почти весь УК, 99,5%, записан на ЗАО «Иртышское», которым руководит в качестве гендиректора все тот же Мусатов. Последний еще и владеет 27,5% ООО «Агроцентр», а в числе его компаньонов есть Нина Мусатова с 20%.