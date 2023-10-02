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птицефабрика

На птицефабрике в Ростовке сменилось руководство

2 октября 2023, 06:00
птицефабрика
Теперь предприятием руководит Максим Живетьев.

В акционерном обществе «Продо птицефабрика Сибирская» появился новый директор. Еще недавно этой компанией руководил Сергей Сахно, но теперь его сменил Максим Живетьев — в прошлом директор ООО «Лузинское молоко» и владелец фирмы «Честор».

Напомним: прежде АО носило название «Птицефабрика Сибирская». Оно управляет птицефабрикой, расположенной в Ростовке, — крупным предприятием с уставным капиталом в 505 млн рублей и годовой выручкой, превышающей 5 млрд рублей. Учредителем АО является компания «Продо Финанс», прописанная в Москве и принадлежащая Андрею Городилову.

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Продо
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