На птицефабрике в Ростовке сменилось руководство

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В акционерном обществе «Продо птицефабрика Сибирская» появился новый директор. Еще недавно этой компанией руководил Сергей Сахно, но теперь его сменил Максим Живетьев — в прошлом директор ООО «Лузинское молоко» и владелец фирмы «Честор».
Напомним: прежде АО носило название «Птицефабрика Сибирская». Оно управляет птицефабрикой, расположенной в Ростовке, — крупным предприятием с уставным капиталом в 505 млн рублей и годовой выручкой, превышающей 5 млрд рублей. Учредителем АО является компания «Продо Финанс», прописанная в Москве и принадлежащая Андрею Городилову.