На птицефабрике в Ростовке сменилось руководство

В акционерном обществе «Продо птицефабрика Сибирская» появился новый директор. Еще недавно этой компанией руководил Сергей Сахно, но теперь его сменил Максим Живетьев — в прошлом директор ООО «Лузинское молоко» и владелец фирмы «Честор».