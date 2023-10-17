Глава Минцифры Омской области и ИТ-сообщество оценили цифровые проекты «Полиома»

«Сообщество цифровых управленцев „я-ИТ-ы“ — это объединение людей, которые разделяют общие ценности. Мы понимаем, что технологии играют важную роль, но они всегда остаются на втором плане. Они служат средством для достижения целей, но именно люди создают и реализуют эти цели. Мы стремимся к профессиональному росту и развитию, и вместе мы способны совершать грандиозные вещи. Наша ИТ-экскурсия — это прежде всего о людях и профессионалах, которые объединены общей целью, а затем уже о технологиях, которые помогают нам достигать успеха».