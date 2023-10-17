Глава Минцифры Омской области и ИТ-сообщество оценили цифровые проекты «Полиома»

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Представители IT-сообщества ознакомились с основными этапами производства и оценили цифровые решения предприятия.
На заводе «Полиом» реализован ряд IT-инструментов управления технологическим процессом и надежностью оборудования. В их числе — платформа управления эффективностью на производстве ЭКОНС, цифровой сменный журнал ЭЖС, система вибромониторинга. Цифровые сервисы «Полиома» интегрированы с источниками данных на производстве и обеспечивают интеллектуальное управление процессами.
Денис ЦУКАНОВ, заместитель Председателя Правительства Омской области — Министр цифрового развития и связи Денис Цуканов:
«Повышение производительности труда на предприятиях с помощью ИТ — один из ключевых показателей цифровой зрелости регионов России. „Полиом“ в этом смысле показывает хороший пример — здесь интеллектуальные системы управления производством обеспечивают эффективность и экологичность процессов. Поэтому именно с этой площадки в Омской области стартовал экскурсионный проект „я-ИТ-ы“. Надеюсь, что ИТ-сообщество активно включится в решение задач, которые стоят перед нашими промышленниками. Правительство региона готово оказывать необходимую поддержку в этой работе».
Павел ЕВДОКИМОВ, генеральный директор завода «Полиом»:
«Цифровые решения, которые внедряются „Полиоме“, направлены на повышение эффективности ключевых процессов. Мы используем собственные IT-решения компании СИБУР — уникальные цифровые продукты для нефтехимических предприятий, а также внедряем инновации других российских разработчиков. Сохраняем темп внедрения новых масштабных проектов — интеллектуальной системы управления производством и интегрированной платформы для обеспечения надежности работы оборудования. Для нас важно расширять пул стратегических партнёров цифровой трансформации и делиться опытом с региональным IT-сообществом».
Андрей ВОРОНИН, сообщество цифровых управленцев «я-ИТ-ы»:
«Сообщество объединяет руководителей по ИТ, цифровизации, инновациям и управлению данными от Камчатки до Калининграда. Для нас посещение таких производств, как „Полиом“, — возможность отследить тренды цифровизации промышленных площадок. Здесь уже хорошо зарекомендовали себя отечественные ИТ-решения. На заводе удалось успешно импортозаместить ряд продуктов. Это верный путь к технологическому суверенитету страны, который стал сейчас задачей государственной важности».
Александр ТИМОФЕЕЧЕВ, президент ассоциации «ИТ-Кластер Сибири»:
«Сообщество цифровых управленцев „я-ИТ-ы“ — это объединение людей, которые разделяют общие ценности. Мы понимаем, что технологии играют важную роль, но они всегда остаются на втором плане. Они служат средством для достижения целей, но именно люди создают и реализуют эти цели. Мы стремимся к профессиональному росту и развитию, и вместе мы способны совершать грандиозные вещи. Наша ИТ-экскурсия — это прежде всего о людях и профессионалах, которые объединены общей целью, а затем уже о технологиях, которые помогают нам достигать успеха».