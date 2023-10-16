Важный апгрейд. В России придумали новый дизайн для тысячной и пятитысячной купюр

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
С 16 октября у россиян в обращении будут новые банкноты. Их номинал составляет 1 тыс и 5 тыс рублей. Им придумали современный дизайн и более стойкую защиту.
На тысячирублевой банкноте есть отсылки к Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на другой — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
На купюре номиналом выше содержится иллюстрация достопримечательностей Екатеринбурга и Уральского федерального округа. В этом числе стела «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.
При этом цветовая гамма банкнот не изменилась. Банкноты будут постепенно появляться в обороте, перемешиваясь с купюрами образца 1997 года.