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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

иллюстрация

Важный апгрейд. В России придумали новый дизайн для тысячной и пятитысячной купюр

16 октября 2023, 11:02
Фото: Город55
иллюстрация

В России придумали новый дизайн для тысячной и пятитысячной купюр

Обновленные банкноты постепенно будут появляться в обороте.

С 16 октября у россиян в обращении будут новые банкноты. Их номинал составляет 1 тыс и 5 тыс рублей. Им придумали современный дизайн и более стойкую защиту.

На тысячирублевой банкноте есть отсылки к Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на другой — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.

Фото: Банк России

На купюре номиналом выше содержится иллюстрация достопримечательностей Екатеринбурга и Уральского федерального округа. В этом числе стела «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

При этом цветовая гамма банкнот не изменилась. Банкноты будут постепенно появляться в обороте, перемешиваясь с купюрами образца 1997 года.

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#Общество#Экономика#Омская область#Банк#Новости#Банк россии#Алина Ясинская#Банкнота
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