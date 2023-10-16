Важный апгрейд. В России придумали новый дизайн для тысячной и пятитысячной купюр

На тысячирублевой банкноте есть отсылки к Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на другой — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.