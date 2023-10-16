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Published Сегодня, 04:38

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Updated Сегодня, 04:40

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Хоценко предложил освободить семьи участников СВО от транспортного налога

16 октября 2023, 04:38
Фото: Город55
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Инициативу отправили на рассмотрение в Законодательное собрание.

В Омской области участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты транспортного налога. Подробности сегодня, 16 октября, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

«Продолжаем работать над расширением круга мер поддержки для наших бойцов. Внесли предложение об освобождении от транспортного налога участников спецоперации и членов их семей. Воспользоваться льготой на один автомобиль, мотоцикл или другой личный транспорт смогут мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также их семьи. Сейчас инициатива находится на рассмотрении Законодательного собрания Омской области», — сообщил глава региона.

Данная мера распространится на военнослужащих по контракту и добровольцев. Воспользоваться льготой может участник СВО на одно транспортное средство и каждый из членов его семьи также на одно транспортное средство.

Напомним, что по действующему законодательству в Омской области мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы.

#Общество#Омск#Омская область#Сво#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Участник СВО#Транспортный налог
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