Хоценко предложил освободить семьи участников СВО от транспортного налога

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:40
В Омской области участников СВО и их семьи планируют освободить от уплаты транспортного налога. Подробности сегодня, 16 октября, рассказал губернатор Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
«Продолжаем работать над расширением круга мер поддержки для наших бойцов. Внесли предложение об освобождении от транспортного налога участников спецоперации и членов их семей. Воспользоваться льготой на один автомобиль, мотоцикл или другой личный транспорт смогут мобилизованные, контрактники и добровольцы, а также их семьи. Сейчас инициатива находится на рассмотрении Законодательного собрания Омской области», — сообщил глава региона.
Данная мера распространится на военнослужащих по контракту и добровольцев. Воспользоваться льготой может участник СВО на одно транспортное средство и каждый из членов его семьи также на одно транспортное средство.
Напомним, что по действующему законодательству в Омской области мобилизованные освобождены от уплаты транспортного налога за 2021 и 2022 годы.