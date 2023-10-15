Образование и дети. Рассказываем про омских сельчанок

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
15 октября отмечается международный день сельских женщин. В Омской области проживает более 254 тысяч сельчанок. Средний возраст — 42 года, говорят местные статистики.
Каждая вторая омичка из села состоит в браке. Большинство женщин — 56,3% — имеют одного иди двоих детей. Многодетных матерей среди сельчан в три раза больше, чем среди горожан. Каждая вторая мама родила первого ребенка в 20-24 года.
46% женщин из сел Прииртышья имеют высшее и среднее образование. 1,7 тысяч человек — кадры высшей квалификации.
Напомним, в третье воскресенье октября также отмечают день отца и день дорожников. Тематическую статистику по этим праздникам мы публиковали ранее.