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Published Сегодня, 08:21

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иллюстрация

Образование и дети. Рассказываем про омских сельчанок

15 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
иллюстрация

46% омских сельчанок имеют высшее и среднее образование

Всего в регионе более 254 тысяч жительниц сел.

15 октября отмечается международный день сельских женщин. В Омской области проживает более 254 тысяч сельчанок. Средний возраст — 42 года, говорят местные статистики.

Каждая вторая омичка из села состоит в браке. Большинство женщин — 56,3% — имеют одного иди двоих детей. Многодетных матерей среди сельчан в три раза больше, чем среди горожан. Каждая вторая мама родила первого ребенка в 20-24 года.

46% женщин из сел Прииртышья имеют высшее и среднее образование. 1,7 тысяч человек — кадры высшей квалификации.

Напомним, в третье воскресенье октября также отмечают день отца и день дорожников. Тематическую статистику по этим праздникам мы публиковали ранее.

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#Общество#Омск#Омская область#Омскстат#Статистика#Новости#Село
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