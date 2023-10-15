Образование и дети. Рассказываем про омских сельчанок

Каждая вторая омичка из села состоит в браке. Большинство женщин — 56,3% — имеют одного иди двоих детей. Многодетных матерей среди сельчан в три раза больше, чем среди горожан. Каждая вторая мама родила первого ребенка в 20-24 года.