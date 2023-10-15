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иллюстрация

Минус 80 тысяч. Омичка хотела уберечь деньги от мошенников и отдала им все сама

15 октября 2023, 08:03
Фото: Midjourney
иллюстрация

Омичка перевела на «резервный» счет мошенников 80 тыс рублей

Женщине звонили с неизвестных номеров лже-полицейские и лже-банкиры.

В полицию Калачинского района обратилась 43-летняя жительница села Воскресенка. Заявила о хищении 80 тысяч рублей. Подробности истории поведали в полиции.

Вечером женщине поступил звонок в мессенджере от якобы правоохранителя. Для достоверности абонент даже прислал фото удостоверения. Сообщил: банковские сотрудники хотят продать мошенникам информацию о счетах сельчанки. Затем потерпевшей позвонил уже сотрудник некоего «Центрального банка», предложил перевести деньги на «резервный» счет — для сохранности.

Омичка следовала инструкциям. Перевела 80 тысяч рублей. А потом «доброжелатели» перестали выходить на связь.

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#Общество#Происшествия#Полиция#Омск#Омская область#Мошенничество#Уголовное дело#Новости#Калачинский район
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