Минус 80 тысяч. Омичка хотела уберечь деньги от мошенников и отдала им все сама

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В полицию Калачинского района обратилась 43-летняя жительница села Воскресенка. Заявила о хищении 80 тысяч рублей. Подробности истории поведали в полиции.
Вечером женщине поступил звонок в мессенджере от якобы правоохранителя. Для достоверности абонент даже прислал фото удостоверения. Сообщил: банковские сотрудники хотят продать мошенникам информацию о счетах сельчанки. Затем потерпевшей позвонил уже сотрудник некоего «Центрального банка», предложил перевести деньги на «резервный» счет — для сохранности.
Омичка следовала инструкциям. Перевела 80 тысяч рублей. А потом «доброжелатели» перестали выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция напоминает жителям региона: будьте бдительны.