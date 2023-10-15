Минус 80 тысяч. Омичка хотела уберечь деньги от мошенников и отдала им все сама

Вечером женщине поступил звонок в мессенджере от якобы правоохранителя. Для достоверности абонент даже прислал фото удостоверения. Сообщил: банковские сотрудники хотят продать мошенникам информацию о счетах сельчанки. Затем потерпевшей позвонил уже сотрудник некоего «Центрального банка», предложил перевести деньги на «резервный» счет — для сохранности.