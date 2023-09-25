Перевела на безопасный счет. Омичка поверила мошенникам и взяла кредит на 180 000

Полицейские выяснили, что омичке позвонил лжесотрудник банка и рассказал, о попытках неизвестных оформить кредит от ее имени. Девушка испугалась, однако мошенник уверил, что можно обезопасить свои сбережения: для этого нужно установить специальное приложение, оформить кредит в банке и перевести все деньги на «безопасный» счет.