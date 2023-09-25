Перевела на безопасный счет. Омичка поверила мошенникам и взяла кредит на 180 000

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Полицейские выяснили, что омичке позвонил лжесотрудник банка и рассказал, о попытках неизвестных оформить кредит от ее имени. Девушка испугалась, однако мошенник уверил, что можно обезопасить свои сбережения: для этого нужно установить специальное приложение, оформить кредит в банке и перевести все деньги на «безопасный» счет.
Потерпевшая доверилась аферистам и перевела на этот счет собственные 90 000 рублей, а позже взяла кредит на эту же сумму. Продолжая вводить омичку в заблуждение, злоумышленники убедили её оформить еще один заем — уже на 180 000 рублей.
Однако попытки перевести крупную сумму оказались неудачными и связь с мошенниками оборвалась. Почувствовав неладное, девушка позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что она стала жертвой аферистов.
По факту произошедшего следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».