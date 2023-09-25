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Перевела на безопасный счет. Омичка поверила мошенникам и взяла кредит на 180 000

25 сентября 2023, 08:47
Фото: Город55
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Мошенники убедили омичку взять кредит для «спасения» своих средств

С заявлением о краже крупной суммы в полицию обратилась 26-летняя жительница Кировского округа.

Полицейские выяснили, что омичке позвонил лжесотрудник банка и рассказал, о попытках неизвестных оформить кредит от ее имени. Девушка испугалась, однако мошенник уверил, что можно обезопасить свои сбережения: для этого нужно установить специальное приложение, оформить кредит в банке и перевести все деньги на «безопасный» счет.

Потерпевшая доверилась аферистам и перевела на этот счет собственные 90 000 рублей, а позже взяла кредит на эту же сумму. Продолжая вводить омичку в заблуждение, злоумышленники убедили её оформить еще один заем — уже на 180 000 рублей.

Однако попытки перевести крупную сумму оказались неудачными и связь с мошенниками оборвалась. Почувствовав неладное, девушка позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что она стала жертвой аферистов.

По факту произошедшего следователем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

127 преступлений за неделю. Телефонные мошенники украли у омичей 826,9 млн рублей
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#Омск#Омская область#Уголовное дело#Мошенники#Новости#Обман#Мошенник#Телефонные мошенники#Анастасия Баянова
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