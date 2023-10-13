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В Омске военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии

13 октября 2023, 04:21
Фото: 1MI
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Младший сержант дважды уходил в самоволку.

В Омске гарнизонный военный суд вынес приговор за уклонение от службы. Младший сержант Максим Авдонин получил 5,5 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе военных судов.

В декабре прошлого года Авдонин пошел в увольнительную, однако вовремя в часть не вернулся. Спустя четыре месяца младшего сержанта задержала военная полиция. 2 мая Максим Авдонин вновь отправился в самоволку и явился в расположение части только 1 августа.

«Суд назначил Авдонину наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе военных судов.

Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Колония#Армия#Приговор#Лишение свободы#Военнослужащий#Евгений Игишев#Гарнизонный военный суд
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