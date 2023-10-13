В Омске военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии

В декабре прошлого года Авдонин пошел в увольнительную, однако вовремя в часть не вернулся. Спустя четыре месяца младшего сержанта задержала военная полиция. 2 мая Максим Авдонин вновь отправился в самоволку и явился в расположение части только 1 августа.