В Омске военный суд приговорил уклониста к 5,5 годам колонии

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
В Омске гарнизонный военный суд вынес приговор за уклонение от службы. Младший сержант Максим Авдонин получил 5,5 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе военных судов.
В декабре прошлого года Авдонин пошел в увольнительную, однако вовремя в часть не вернулся. Спустя четыре месяца младшего сержанта задержала военная полиция. 2 мая Максим Авдонин вновь отправился в самоволку и явился в расположение части только 1 августа.
«Суд назначил Авдонину наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет 6 месяцев», — рассказали в пресс-службе военных судов.
Приговор в законную силу не вступил. У сторон есть время, чтобы обжаловать решение суда.