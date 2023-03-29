Показали номера. В Омске открытие отеля Cosmos перенесли на лето

В июне 2023 года в Омске пройдет открытие отель Cosmos. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на представителей отеля. Уточняется, что продажи не открывают, потому что отель еще не готов к принятию гостей. Цены появятся на официальном сайте только накануне открытия.