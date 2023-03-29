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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Показали номера. В Омске открытие отеля Cosmos перенесли на лето

29 марта 2023, 14:14
Фото: omsk.cosmosgroup.ru

Омичам рассказали, когда откроется отель Cosmos

В отеле есть стандартный, улучшенный и люкс номера.

В июне 2023 года в Омске пройдет открытие отель Cosmos. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на представителей отеля. Уточняется, что продажи не открывают, потому что отель еще не готов к принятию гостей. Цены появятся на официальном сайте только накануне открытия.

Однако уже на их официальном сайте можно увидеть, как выгляди отель внутри. В отель есть следующие номера:

  • стандартный (уютный однокомнатный номер с видом на реку или город с широкой кроватью);
  • улучшенный (номер с видом на реку, бесплатный мини-бар со снеками, прохладительные напитки и кофемашина);
  • люкс (просторный двухкомнатный номер с видом на реку или город с широкой кроватью и уютной гостиной, с раскладным диваном).
Стандартный номерСтандартный номер
Улучшенный номерУлучшенный номер
ЛюксЛюкс
Стандартный номер
Фото: omsk.cosmosgroup.ru
«Отель оборудован конференц-пространством, способным принять до 320 участников, рестораном с европейским меню, винной картой и открытой террасой на крыше Stellar. Круглосуточный Фитнес-зал поможет Вам оставаться в форме и не менять свой привычный режим тренировок в деловой поездке», — отмечают на сайте.
Фото: omsk.cosmosgroup.ru

Напомним, что Cosmos Omsk Hotel расположен в самом сердце Омска на набережной реки Иртыш неподалеку от центра.

Стало известно, когда откроется отель Cosmos в Омске
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#Ксения Карагодина#Отель#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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