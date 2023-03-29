Показали номера. В Омске открытие отеля Cosmos перенесли на лето

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В июне 2023 года в Омске пройдет открытие отель Cosmos. Об этом сообщает НГС55 со ссылкой на представителей отеля. Уточняется, что продажи не открывают, потому что отель еще не готов к принятию гостей. Цены появятся на официальном сайте только накануне открытия.
Однако уже на их официальном сайте можно увидеть, как выгляди отель внутри. В отель есть следующие номера:
«Отель оборудован конференц-пространством, способным принять до 320 участников, рестораном с европейским меню, винной картой и открытой террасой на крыше Stellar. Круглосуточный Фитнес-зал поможет Вам оставаться в форме и не менять свой привычный режим тренировок в деловой поездке», — отмечают на сайте.
Напомним, что Cosmos Omsk Hotel расположен в самом сердце Омска на набережной реки Иртыш неподалеку от центра.