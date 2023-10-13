Налоговики потребовали от Омского завода гражданской авиации 150 млн рублей

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Арбитражный суд Омской области принял решение по ходатайству АО «Омский завод гражданской авиации» о мерах обеспечительного характера в ходе тяжбы предприятия с межрайонной инспекцией ФНС №8. Судебный процесс начался еще в 2021 году. Инспекторы доначислили заводу за 2017–2018 годы налога на добавленную стоимость на 48,5 млн рублей и налога на прибыль организаций на 47,3 млн, а также пени (20,7 и 19,6 млн соответственно) и штрафы (3,8 и 9,4 млн рублей). В общей сложности набралось порядка 150 млн рублей.
Завод оспорил это решение в суде. В первой инстанции оно было отменено, апелляция подтвердила эту отмену, но кассационный суд постановил, что требования налоговиков в той части, которая касается НДС, должны быть рассмотрены заново. В сентябре текущего года дело было снова принято к рассмотрению в Арбитражном суде Омской области.
Завод гражданской авиации направил ходатайство об обеспечении заявления в виде приостановки решения ФНС.
— Необходимость принятия испрашиваемых обеспечительных мер заявитель обосновывает тем, что бесспорное взыскание налоговых платежей может повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества, — говорится в одном из судебных документов.
Суд это ходатайство удовлетворил. Он признал, что одномоментное изъятие у истца 73 млн рублей может привести к задержке выплат контрагентам и даже к приостановке его деятельности. Поэтому налоговики не смогут взыскать деньги до окончательного решения.
Напомним: омский завод гражданской авиации — это одно из крупнейших авиаремонтных предприятий России, которое занимается ремонтом, техобслуживанием и модернизацией гражданских вертолетов. Его чистая прибыль за 2022 год составила 62 млн рублей.