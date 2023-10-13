Налоговики потребовали от Омского завода гражданской авиации 150 млн рублей

Арбитражный суд Омской области принял решение по ходатайству АО «Омский завод гражданской авиации» о мерах обеспечительного характера в ходе тяжбы предприятия с межрайонной инспекцией ФНС №8. Судебный процесс начался еще в 2021 году. Инспекторы доначислили заводу за 2017–2018 годы налога на добавленную стоимость на 48,5 млн рублей и налога на прибыль организаций на 47,3 млн, а также пени (20,7 и 19,6 млн соответственно) и штрафы (3,8 и 9,4 млн рублей). В общей сложности набралось порядка 150 млн рублей.