Фирма Олега Шишова отсудила 716 млн у производителя беспилотников

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску ООО «Мост» к акционерному обществу «Кронштадт». Город55 писал о начале этого судебного процесса: «Мост» потребовал от «Кронштадта» долг в 716,4 млн рублей, причем бенефициар компании-истца, омский предприниматель Олег Шишов, рассказывать подробности отказался. Он сам на тот момент не все детали понимал до конца, так что комментировать было бы, по словам Шишова, «неприятно».