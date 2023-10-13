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Фирма Олега Шишова отсудила 716 млн у производителя беспилотников

Фирма Олега Шишова отсудила 716 млн у производителя беспилотников

13 октября 2023, 08:32
Оба участника тяжбы отказываются рассказывать подробности.

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску ООО «Мост» к акционерному обществу «Кронштадт». Город55 писал о начале этого судебного процесса: «Мост» потребовал от «Кронштадта» долг в 716,4 млн рублей, причем бенефициар компании-истца, омский предприниматель Олег Шишов, рассказывать подробности отказался. Он сам на тот момент не все детали понимал до конца, так что комментировать было бы, по словам Шишова, «неприятно».

Судья принял решение в пользу «Моста».

— Взыскать с АО «КРОНШТАДТ» в пользу ООО «МОСТ» задолженность в размере 716 466 167, 95 ₽; пени в размере 2 149 398, 30 ₽, продолжить начисление пени, начиная с 14.07.2023 по день фактического исполнения в размере 0,01% от суммы 716 466 167, 95 руб. за каждый день просрочки, но не более 35 823 308, 39 ₽, — говорится в судебном решении.

АО «Кронштадт» занимается проектированием и производством беспилотных авиационных комплексов, систем навигации и наземного управления. Компания ранее принадлежала АФК «Система», но затем была продана. В текущем году один из ее должников уже грозил ей банкротством. Интересно, что издание CNews пыталось узнать подробности о судебном деле у ответчика, но тоже получило отказ.

ООО «Мост» принадлежит компаниям «Барус», «Платформа» и «Лидер». Его специализация — строительство мостов, дорог, метрополитена.

Фирма Олега Шишова подала иск к крупнейшему производителю БПЛА на 716 млн рублей
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#Бизнес#Новости#Олег Шишов#Николай Эйхвальд#ООО "Мост"
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