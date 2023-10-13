Из Омской области заграницу стали вывозить в пять раз больше картофеля

В управлении Россельхознадзора также отметили, что объем партий картофеля, отгружаемых в Казахстан из региона, составляет 95%. Показатели этого года по отгрузке на экспорт в Республики Казахстан и Кыргызстан превысили показатели предыдущего года в пять раз.