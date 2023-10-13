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Из Омской области заграницу стали вывозить в пять раз больше картофеля

13 октября 2023, 13:47
Фото: 1MI
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В 2023 году из региона было экспортировано более 13 тысяч тонн картофеля, в то время как в 2022 году — всего 2,7 тысячи тонн.

В управлении Россельхознадзора также отметили, что объем партий картофеля, отгружаемых в Казахстан из региона, составляет 95%. Показатели этого года по отгрузке на экспорт в Республики Казахстан и Кыргызстан превысили показатели предыдущего года в пять раз.

В Омской области с начала уборки 2023 года с общей площади 19 тысяч гектар было собрано более 380 000 тонн продовольственного картофеля — 98,3% от общего количества уборочных площадей.

Общая посевная площадь же составляет порядка 19,5 тысяч гектар, в основном на территории Омского и Таврического районов, а также в столице региона.

Фото: Омский Россельхознадзор
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#Омск#Омская область#Новости#Картошка#Картофель#Анастасия Баянова#Урожай
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