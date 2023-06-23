В Омскую область едва не проник опасный сорняк, из-за которого погибает урожай

Сорняк обычно занимает пахотные поля и забирает питательные вещества из почвы сильнее, чем зерновые культуры. От горчака может снижаться количество и качество урожая. Как правило, он произрастает на лугах и пастбищах. Растение представляет опасность и для животных, в особенности его яд действует на лошадей.