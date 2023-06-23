В Омскую область едва не проник опасный сорняк, из-за которого погибает урожай

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Представители омского референтного центра Россельхознадзора рассказали о карантинном опасном объекте, который привезли в Омскую область вместе с партиями фруктов. Арбузы из Казахстана оказались в грузовике не одни, когда специалисты начали проверку.
В соломе, которую перевозчик постелил для фруктов, был ползучий горчак в стадии цветения. Информацию сразу же передали в региональный Россельхознадзор. Работники управления решили сжечь подстилку, чтобы предотвратить распространение зеленого вредителя.
Справка: горчак ползучий Acroptilon repens DC — наиболее злостный и трудноискоренимый многолетник семейства Сложноцветные. Теплолюбивое, светолюбивое и очень засухоустойчивое сорное растение, хорошо приживается как на рыхлых, так и на уплотненных почвах.
Сорняк обычно занимает пахотные поля и забирает питательные вещества из почвы сильнее, чем зерновые культуры. От горчака может снижаться количество и качество урожая. Как правило, он произрастает на лугах и пастбищах. Растение представляет опасность и для животных, в особенности его яд действует на лошадей.
Ранее в Омскую область пытались провезти четыре крупных партии сливы, черешни, абрикосов и персиков. Товар бы пропустили, если бы в фруктах не содержалась калифорнийская щитовка — мелкие насекомые, представляющие опасность поврежденным молодым деревьям.