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Банкротящийся «Стройтрансгруп» не смог продать чужие долги

Банкротящийся «Стройтрансгруп» не смог продать чужие долги

13 октября 2023, 09:50
Фото: 1MI
Торги пришлось закрыть из-за отсутствия заявок.

В Омске сейчас продолжается процедура банкротства ООО «Стройтрансгруп». Эта компания была признана несостоятельным должником еще в октябре 2020 года, и с тех пор ею руководит конкурсный управляющий Ольга Островская. Ряд активов фирмы был выставлен на торги, но сегодня, 13 октября, стало известно, что ничего продать не удалось.

— Торги в форме публичного предложения цены по реализации имущества (дебиторской задолженности) Общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгруп» признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, — говорится в официальном сообщении.

Всего было три лота: права требования к АО «Фирма Деко» на 40,7 млн рублей, к АО «Комбит Инжиниринг» на 2,1 млн и целый набор прав требований на меньшие суммы к самым разным фирмам. Скажем, ООО «Интергаз-СПб» задолжало «Стройтрансгруп» 8 тысяч рублей, ООО «Движение Сервис» — 42 тысячи, а ООО «Стройдвор» — 364 рубля 30 копеек.

Отметим, что конкурсный управляющий «Стройтрансгруп» пытался привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора компании Евгения Замятина, но и в этом потерпел неудачу: суд ему отказал.

Бывшего директора «Стройтрансгруп» могут привлечь к ответственности на 13 миллионов
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#Бизнес#Торги#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Стройтрансгруп
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