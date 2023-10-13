Банкротящийся «Стройтрансгруп» не смог продать чужие долги

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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В Омске сейчас продолжается процедура банкротства ООО «Стройтрансгруп». Эта компания была признана несостоятельным должником еще в октябре 2020 года, и с тех пор ею руководит конкурсный управляющий Ольга Островская. Ряд активов фирмы был выставлен на торги, но сегодня, 13 октября, стало известно, что ничего продать не удалось.
— Торги в форме публичного предложения цены по реализации имущества (дебиторской задолженности) Общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгруп» признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах, — говорится в официальном сообщении.
Всего было три лота: права требования к АО «Фирма Деко» на 40,7 млн рублей, к АО «Комбит Инжиниринг» на 2,1 млн и целый набор прав требований на меньшие суммы к самым разным фирмам. Скажем, ООО «Интергаз-СПб» задолжало «Стройтрансгруп» 8 тысяч рублей, ООО «Движение Сервис» — 42 тысячи, а ООО «Стройдвор» — 364 рубля 30 копеек.
Отметим, что конкурсный управляющий «Стройтрансгруп» пытался привлечь к субсидиарной ответственности бывшего директора компании Евгения Замятина, но и в этом потерпел неудачу: суд ему отказал.