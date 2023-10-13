Банкротящийся «Стройтрансгруп» не смог продать чужие долги

В Омске сейчас продолжается процедура банкротства ООО «Стройтрансгруп». Эта компания была признана несостоятельным должником еще в октябре 2020 года, и с тех пор ею руководит конкурсный управляющий Ольга Островская. Ряд активов фирмы был выставлен на торги, но сегодня, 13 октября, стало известно, что ничего продать не удалось.