Бывшего директора «Стройтрансгруп» могут привлечь к ответственности на 13 миллионов

Омское ООО «Стройтрансгруп» еще в октябре 2020 года было признано банкротом. Вчера, 19 января, конкурсный управляющий предприятием Ольга Островская опубликовала официальное уведомление о подаче в Арбитражный суд иска. Это «заявление о привлечении бывшего руководителя юр. лица к субсидиарной ответственности по

обязательствам общества в размере 13 483 452 рубля».