Бывшего директора «Стройтрансгруп» могут привлечь к ответственности на 13 миллионов

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Омское ООО «Стройтрансгруп» еще в октябре 2020 года было признано банкротом. Вчера, 19 января, конкурсный управляющий предприятием Ольга Островская опубликовала официальное уведомление о подаче в Арбитражный суд иска. Это «заявление о привлечении бывшего руководителя юр. лица к субсидиарной ответственности по
обязательствам общества в размере 13 483 452 рубля».
Имя ответчика не указано. Согласно открытым данным, накануне банкротства ООО руководил Сергей Кулешов, занявший пост генерального директора 31 июля 2020 года. До него эту должность занимал в течение четырех месяцев Сергей Ожерельев.