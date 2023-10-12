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Вернулся к матери. Долги по алиментам помогли омичке изменить отношение к сыну

12 октября 2023, 10:02
Фото: 1MI
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После наказания за неуплату алиментов омичка поменяла отношение к сыну

Более ответственно относиться к своим родительским обязанностям жительница региона начала после изъятия ребенка из семьи и административного наказания.

Так, женщина была ограничена в правах по воспитанию сына из-за неисполнения родительских обязанностей. Она не обеспечивала 13-летнего мальчика необходимым вниманием и уходом, ребенок посещал школу в ненадлежащем виде. Первыми на это обратили внимание учителя, которые забили тревогу и обратились в органы опеки.

После был подан иск в суд. Мать была ограничена в родительских правах, а подросток помещен в реабилитационный центр и передан опекуну, где проживал около года. На женщину же было наложено обязательство по уплате алиментов. Однако несмотря на предостережения судебного пристава о своевременной оплате алиментов, омичка не спешила соблюдать сроки и накопила долг в размере 184 тысяч рублей.

Из-за безответственного поведения в этом вопросе суд признал женщину виновной в нарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Отбыв наказание и услышав судебного пристава-исполнителя, омичка изменила свое отношение к родительским обязанностям. Женщина начала проявлять интерес к сыну, приезжать и заботиться о нем. Позже она прошла курсы по воспитанию детей и обратилась в суд, который снял наложенные ограничения в родительских правах. Ребенок вернулся к родной матери, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.

«За меня платит мама». В Омске бабушка выплачивала алименты внуку за нерадивого отца
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#Омск#Омская область#Суд#Судебные приставы#Семья#Новости#Судебный пристав#Семьи с детьми#Анастасия Баянова
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