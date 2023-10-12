Вернулся к матери. Долги по алиментам помогли омичке изменить отношение к сыну

После был подан иск в суд. Мать была ограничена в родительских правах, а подросток помещен в реабилитационный центр и передан опекуну, где проживал около года. На женщину же было наложено обязательство по уплате алиментов. Однако несмотря на предостережения судебного пристава о своевременной оплате алиментов, омичка не спешила соблюдать сроки и накопила долг в размере 184 тысяч рублей.