Вернулся к матери. Долги по алиментам помогли омичке изменить отношение к сыну

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Так, женщина была ограничена в правах по воспитанию сына из-за неисполнения родительских обязанностей. Она не обеспечивала 13-летнего мальчика необходимым вниманием и уходом, ребенок посещал школу в ненадлежащем виде. Первыми на это обратили внимание учителя, которые забили тревогу и обратились в органы опеки.
После был подан иск в суд. Мать была ограничена в родительских правах, а подросток помещен в реабилитационный центр и передан опекуну, где проживал около года. На женщину же было наложено обязательство по уплате алиментов. Однако несмотря на предостережения судебного пристава о своевременной оплате алиментов, омичка не спешила соблюдать сроки и накопила долг в размере 184 тысяч рублей.
Из-за безответственного поведения в этом вопросе суд признал женщину виновной в нарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и назначил ей наказание в виде 40 часов обязательных работ.
Отбыв наказание и услышав судебного пристава-исполнителя, омичка изменила свое отношение к родительским обязанностям. Женщина начала проявлять интерес к сыну, приезжать и заботиться о нем. Позже она прошла курсы по воспитанию детей и обратилась в суд, который снял наложенные ограничения в родительских правах. Ребенок вернулся к родной матери, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области.