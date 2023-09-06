«За меня платит мама». В Омске бабушка выплачивала алименты внуку за нерадивого отца

Позднее выяснилось, что должник приехал в родное село к матери в Нижнеомский район. Там, собственно, его и встретили судебные приставы. По словам мужчины, он недавно переехал в Новосибирск, где официально не трудоустроен. Платить алименты отец не собирался, так как за него периодически делала это собственная мать. Как оказалось, бабушка была больше заинтересована в обеспечении ребенка.