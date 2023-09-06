Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Омске бабушка выплачивала алименты внуку вместо нерадивого отца

«За меня платит мама». В Омске бабушка выплачивала алименты внуку за нерадивого отца

6 сентября 2023, 07:10

В Омске бабушка выплачивала алименты внуку вместо нерадивого отца

Мужчину задержали на десять суток.

В УФССП РФ по Омской области рассказали о 41-летнем мужчине, который не желал выделять материальную помощь своему несовершеннолетнему сыну. Суд постановил выплату алиментов, однако отец решил скрываться от обязательств.

Он не проживал по месту регистрации и официально не трудоустраивался. В центр занятости населения мужчина также не обращался и не становился на учет как безработный. По итогу у него накопилась значительная сумма долга.

Позднее выяснилось, что должник приехал в родное село к матери в Нижнеомский район. Там, собственно, его и встретили судебные приставы. По словам мужчины, он недавно переехал в Новосибирск, где официально не трудоустроен. Платить алименты отец не собирался, так как за него периодически делала это собственная мать. Как оказалось, бабушка была больше заинтересована в обеспечении ребенка.

«За меня платит мама», — объяснил нежелание помогать сыну должник.

В отношении мужчины пристав-исполнитель составил протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Суд рассмотрел его, признал отца виновным и назначил наказание в виде административного ареста на десять суток.

Однако это не освобождает мужчину от алиментных обязательств. Если он не возьмет ответственность за обеспечение финансовой поддержки сына, его ждет уголовное дело. Его привлекут по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Омич погасил долг по алиментам, чтобы переехать из аварийного жилья в новую квартиру
Узнать подробнее
#Происшествия#Омск#Суд#Уголовное дело#УФССП#Алименты#Алина Ясинская
Подпишитесь
Без утверждений. Аэропорт «Омск-Федоровка» планируют достроить к 2028 году
Сегодня, 02:46
Фридманы создали еще один санаторий «Евромед»
Сегодня, 04:57
В Омской области обновили состав антитеррористической комиссии и оперштаба
Сегодня, 05:08
«Помоги расстегнуть штаны». Омичка сообщила о странном мужчине, который ходил у школы
Сегодня, 03:35
Владимир Путин наградил орденом тракториста из Омской области
Сегодня, 05:31
Авиакомпания «Сибирь» получила штраф на 30 тысяч за отказ везти пассажиров в Омск
Сегодня, 05:13