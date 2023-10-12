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В омском Минприроды отреагировали на жалобы о взимании платы за рыбалку на водоеме

12 октября 2023, 14:01
Фото: 1MI
Иллюстрация
Местные жители часто жалуются, что с них берут плату за использование водоема, предназначенного для общего пользования.

В министерстве сообщили, что ручей Корнилов Лог, а также пруд на этом ручье, находятся в федеральной собственности и являются общедоступными. Установлено местоположение береговой линии и границ водоохранной зоны, сведения о об этом внесены в Единый государственный водный реестр и находятся в свободном доступе.

В пресс-службе Минприроды также отметили, что поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования, каждый гражданин вправе иметь к ним доступ и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

«Кроме того, данный водоем не предоставлен в пользование для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства. Соответственно, граждане вправе осуществлять любительское рыболовство свободно и бесплатно», — добавили в министерстве.

Напомним, что недавно на берегу водоема произошел конфликт, переросший в драку. Бизнесмен-арендатор озера запрещал рыбачить на территории пьяному мужчине. После словесной потасовки он ударил его прикладом ружья в челюсть и выбил зубы. По факту этого происшествия сейчас проводится проверка.

Пьяный омич лишился зубов на берегу озера, где хотел порыбачить
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#Омск#Омская область#Водоем#Рыбалка#Рыбак#Новости#Вода#Водоемы#Анастасия Баянова
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