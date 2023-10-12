В омском Минприроды отреагировали на жалобы о взимании платы за рыбалку на водоеме

В министерстве сообщили, что ручей Корнилов Лог, а также пруд на этом ручье, находятся в федеральной собственности и являются общедоступными. Установлено местоположение береговой линии и границ водоохранной зоны, сведения о об этом внесены в Единый государственный водный реестр и находятся в свободном доступе.