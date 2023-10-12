В омском Минприроды отреагировали на жалобы о взимании платы за рыбалку на водоеме

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В министерстве сообщили, что ручей Корнилов Лог, а также пруд на этом ручье, находятся в федеральной собственности и являются общедоступными. Установлено местоположение береговой линии и границ водоохранной зоны, сведения о об этом внесены в Единый государственный водный реестр и находятся в свободном доступе.
В пресс-службе Минприроды также отметили, что поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются объектами общего пользования, каждый гражданин вправе иметь к ним доступ и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
«Кроме того, данный водоем не предоставлен в пользование для осуществления промышленного рыболовства и товарного рыбоводства. Соответственно, граждане вправе осуществлять любительское рыболовство свободно и бесплатно», — добавили в министерстве.
Напомним, что недавно на берегу водоема произошел конфликт, переросший в драку. Бизнесмен-арендатор озера запрещал рыбачить на территории пьяному мужчине. После словесной потасовки он ударил его прикладом ружья в челюсть и выбил зубы. По факту этого происшествия сейчас проводится проверка.