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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

иллюстрация

Пьяный омич лишился зубов на берегу озера, где хотел порыбачить

12 октября 2023, 05:49
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина получил в челюсть прикладом охотничьего ружья.

В региональном УМВД рассказали о конфликте жителей Усть-Ишимского района. В больницу попал 39-летний мужчина. Он поссорила с односельчанином на берегу озера, которое арендовал его обидчик.

Мужчина пришел пьяным к озеру и начал спрашивать, почему предприниматель запрещает ему рыбачить. Они не смогли решить конфликт словесно, так что все переросло в потасовку.

По данным полицейских, бизнесмен ударил нетрезвого мужчину в челюсть прикладом охотничьего ружья. Пострадавший обратился к медикам, чтобы ему оказали соответствующую помощь. Госпитализация не потребовалось, но мужчина потерял четыре зуба.

Правоохранители изъяли ружье «ИЖ-58». Пока что проводится проверка. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Конфликт#Ссора#Алина Ясинская
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