Пьяный омич лишился зубов на берегу озера, где хотел порыбачить

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
В региональном УМВД рассказали о конфликте жителей Усть-Ишимского района. В больницу попал 39-летний мужчина. Он поссорила с односельчанином на берегу озера, которое арендовал его обидчик.
Мужчина пришел пьяным к озеру и начал спрашивать, почему предприниматель запрещает ему рыбачить. Они не смогли решить конфликт словесно, так что все переросло в потасовку.
По данным полицейских, бизнесмен ударил нетрезвого мужчину в челюсть прикладом охотничьего ружья. Пострадавший обратился к медикам, чтобы ему оказали соответствующую помощь. Госпитализация не потребовалось, но мужчина потерял четыре зуба.
Правоохранители изъяли ружье «ИЖ-58». Пока что проводится проверка. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело.