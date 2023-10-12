В Омске суд начал рассматривать дело о вымогательстве подельницы Альви Джабраилова

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В Куйбышевском районном суде начали рассматривать уголовное дело Екатерины Егоровой, которая оказалась замешана в вымогательстве, мошенничестве и покушении на умышленное уничтожение имущества с помощью поджога.
Это уголовное дело выделили в отдельное. Также в истории фигурируют 68-летний зампредседателя Чечено-Ингушской диаспоры в Омске Альви Джабраилов и еще шесть мужчин. Первое заседание по делу Егоровой состоялось вчера, 11 октября, пишут «Коммерческие вести». Первое заседание, где присутствовали мужчины, прошло 14 сентября.
По версии следствия, Егорова работала в фирме потерпевшего бизнесмена. Вместе с мужем она оказывала фермеру услуги по купле-продаже и оформлению земельных участков в собственность. Позже компания заявила, что тот должен им 20,34 млн рублей. Чтобы получить эти средства, они обратились к кавказцам. Речь идет о межэтническом межрегиональном организованном преступном сообществе, в которой фигурирует Альви Джабраилов.
В августе 2022 года группировка начала оказывать давление на фермера. Предприниматель не воспринимал угрозы, так что «друзья» Егоровой в сентябре того же года решили поджечь комбайны «должника».
В камуфляже с канистрой дизельного топлива компания приехала до участков бизнесмена, которые находятся в Новосибирской области. Не увидев спецтехнику, они подожгли посевы. Дождь погасил пламя, а банду вскоре задержали.
Известно, что в данное время Егорова и Джабраилов находятся под домашним арестом.