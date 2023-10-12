В Омске суд начал рассматривать дело о вымогательстве подельницы Альви Джабраилова

По версии следствия, Егорова работала в фирме потерпевшего бизнесмена. Вместе с мужем она оказывала фермеру услуги по купле-продаже и оформлению земельных участков в собственность. Позже компания заявила, что тот должен им 20,34 млн рублей. Чтобы получить эти средства, они обратились к кавказцам. Речь идет о межэтническом межрегиональном организованном преступном сообществе, в которой фигурирует Альви Джабраилов.