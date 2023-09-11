В Омске банда из 7 человек пойдет под суд за вымогательство и поджог

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Куйбышевском суде Омска рассмотрят дело о мошенничестве и поджоге. На скамье подсудимых окажется 7 человек, сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.
По материалам следствия, с января 2019 года по май 2022 года одна из фигуранток дела вместе со своим мужем похитили у работодателя, главы сельскохозяйственной компании, больше 23 млн рублей, выделенных для покупки земельных паев.
Когда директор организации попросил предоставить отчет о денежных тратах, супруги попросили знакомых урегулировать конфликт.
В августе прошлого года обвиняемые угрожали директору фирмы и требовали с него 20 млн рублей, а когда получили отказ, то подожгли земли сельхозугодий. Однако дождь погасил пламя. Участников банды задержали.
Дело о хищении 23 млн находится в отдельном производстве.