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В Омске банда из 7 человек пойдет под суд за вымогательство и поджог

11 сентября 2023, 09:19
Фото: 1MI
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Фигуранты сначала похитили у своего работодателя 23 млн рублей, а после требовали еще 20 млн.

В Куйбышевском суде Омска рассмотрят дело о мошенничестве и поджоге. На скамье подсудимых окажется 7 человек, сообщили сегодня, 11 сентября, в пресс-службе региональной прокуратуры.

По материалам следствия, с января 2019 года по май 2022 года одна из фигуранток дела вместе со своим мужем похитили у работодателя, главы сельскохозяйственной компании, больше 23 млн рублей, выделенных для покупки земельных паев.

Когда директор организации попросил предоставить отчет о денежных тратах, супруги попросили знакомых урегулировать конфликт.

В августе прошлого года обвиняемые угрожали директору фирмы и требовали с него 20 млн рублей, а когда получили отказ, то подожгли земли сельхозугодий. Однако дождь погасил пламя. Участников банды задержали.

Дело о хищении 23 млн находится в отдельном производстве.

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#Происшествия#Омск#Задержание#Прокуратура#Уголовное дело#Деньги#Земля#Поджог#Вымогательство#Конфликт#Евгений Игишев#Обвинение#Правоохранительные органы
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