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Омские специалисты Минприроды провели обследование бесхозного ГТС в Калачинске

«Уровень безопасности — пониженный». Омское Минприроды обследовало бесхозное ГТС

12 октября 2023, 11:15
Фото: Минприроды Омской области

Омские специалисты Минприроды провели обследование бесхозного ГТС в Калачинске

В ходе обследования гидротехнического сооружения специалисты определили его техническое состояние и дали рекомендации районной администрации.

Обследование прошло 10 октября. По его результатам отмечено, что состояние гидротехнического сооружения исправное, работоспособное, однако уровень безопасности объекта понижен.

Специалисты Минприроды порекомендовали администрации Калачинского района рекомендовано до 1 января 2024 года завершить оформление ГТС в муниципальную собственность. Проведение мероприятий, связанных с безопасностью бесхозяйного гидротехнического сооружения, будет продолжено.

Гидротехническое сооружение представляет собой систему водосбросных сооружений и служит для транспортного сообщения между населенными пунктами, а также для регулируемого перетока воды из озера Калач в реку Омь.

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#Омск#Омская область#Водоснабжение#Новости#Вода#Анастасия Баянова#Гидротехническое сооружение
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