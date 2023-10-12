«Уровень безопасности — пониженный». Омское Минприроды обследовало бесхозное ГТС

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Обследование прошло 10 октября. По его результатам отмечено, что состояние гидротехнического сооружения исправное, работоспособное, однако уровень безопасности объекта понижен.
Специалисты Минприроды порекомендовали администрации Калачинского района рекомендовано до 1 января 2024 года завершить оформление ГТС в муниципальную собственность. Проведение мероприятий, связанных с безопасностью бесхозяйного гидротехнического сооружения, будет продолжено.
Гидротехническое сооружение представляет собой систему водосбросных сооружений и служит для транспортного сообщения между населенными пунктами, а также для регулируемого перетока воды из озера Калач в реку Омь.