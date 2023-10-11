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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

иллюстрация

Омич три года портил жизнь отцу бывшей жены и получил топором по голове

11 октября 2023, 08:13
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчина заявлялся к тестю в состоянии алкогольного опьянения.

В СУ СК РФ по Омской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту убийства 54-летнего мужчины. Оно случилось на территории частного дома в Омске по улице 2-я Нагорная.

По версии следствия, убийство произошло вечером 9 октября. Омич в течение трех лет ходил после развода с любимой к 69-летнему тестю в состоянии алкогольного опьянения. Он ломал двери, бил окна и повреждал другое имущество отца бывшей супруги.

В очередной раз он пришел к нему домой и разбил палкой стекло в придомовой постройке, где в этот момент был хозяин жилища.

«Опасаясь дальнейших противоправных действий дебошира, пенсионер нанес ему удар топором по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следователи изъяли топор. В данное время они проводят допросы и выясняют все обстоятельства преступления.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Убийство#Уголовное дело#Новости#Алина Ясинская
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