Омич три года портил жизнь отцу бывшей жены и получил топором по голове

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В СУ СК РФ по Омской области рассказали о возбуждении уголовного дела по факту убийства 54-летнего мужчины. Оно случилось на территории частного дома в Омске по улице 2-я Нагорная.
По версии следствия, убийство произошло вечером 9 октября. Омич в течение трех лет ходил после развода с любимой к 69-летнему тестю в состоянии алкогольного опьянения. Он ломал двери, бил окна и повреждал другое имущество отца бывшей супруги.
В очередной раз он пришел к нему домой и разбил палкой стекло в придомовой постройке, где в этот момент был хозяин жилища.
«Опасаясь дальнейших противоправных действий дебошира, пенсионер нанес ему удар топором по голове, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой мужчина скончался на месте», — сообщили в пресс-службе регионального следкома.
Следователи изъяли топор. В данное время они проводят допросы и выясняют все обстоятельства преступления.