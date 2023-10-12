С пятнами на полосе. У самолета рейса Астана-Омск произошла течь из гидросистемы

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о происшествии на территории аэропорта Омска. Это случилось вчера вечером, 11 октября, примерно в 21:00 по московскому времени.
Самолет, летевший из столицы Казахстана в Омск, уже рулил на стоянку. В какой-то момент экипаж заподозрил, что из воздушного судна может течь жидкость из гидросистемы. После проверки аэродромная служба подтвердила версию.
Работники омского аэропорта обнаружили пятна масла на полосе и по маршруту руления. Самолет осмотрели, как выяснилось, из него частично вытекла жидкость из первой гидросистемы. Перевозкой занималась авиакомпания Qazaq Air.