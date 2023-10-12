Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

иллюстрация

С пятнами на полосе. У самолета рейса Астана-Омск произошла течь из гидросистемы

12 октября 2023, 08:52
Фото: Город55
иллюстрация

У самолета рейса Астана-Омск произошла течь из гидросистемы

Ее обнаружили при рулении на стоянку.

В телеграм-канале «Авиаинцидент» появилась информация о происшествии на территории аэропорта Омска. Это случилось вчера вечером, 11 октября, примерно в 21:00 по московскому времени.

Самолет, летевший из столицы Казахстана в Омск, уже рулил на стоянку. В какой-то момент экипаж заподозрил, что из воздушного судна может течь жидкость из гидросистемы. После проверки аэродромная служба подтвердила версию.

Работники омского аэропорта обнаружили пятна масла на полосе и по маршруту руления. Самолет осмотрели, как выяснилось, из него частично вытекла жидкость из первой гидросистемы. Перевозкой занималась авиакомпания Qazaq Air.

На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах
Узнать подробнее
С самолета рейса Сочи-Омск снимут пассажирские кресла, чтобы он смог взлететь
Узнать подробнее
#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались
Сегодня, 08:45
В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом
Сегодня, 06:25
От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»
Сегодня, 06:11
В Омской области назначили нового митрополита
Сегодня, 03:12
Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты
Сегодня, 06:17