С самолета рейса Сочи-Омск снимут пассажирские кресла, чтобы он смог взлететь

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, в каком состоянии находится самолет рейса Сочи-Омск, экстренно приземлившийся в Новосибирской области. Специалисты пришли к выводу, что двигатели в порядке, их не нужно восстанавливать.
Технические работники прочистили от грунта и соломы проточную часть двигателей и еще раз повторно осмотрели область. Работы проводятся повсеместно, осматривается абсолютно вся конструкция воздушного судна.
Пока еще не решено, как самолет будет взлетать с поля. Сюда должны доставить подъемники, чтобы было возможно провести гонку шасси, проверить узлы и организовать еще несколько обследований.
Ранее «Уральские авиалинии» сообщали, что самолет разбирать для перевоза на базу в Свердловскую область не будут. Однако необходимо демонтировать кресла, чтобы облегчить лайнер, уточнили в пресс-службе компании.
Подойти к самолету при этом нельзя — вокруг поставлен забор. Напомним, что после вынужденной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в России был зарегистрирован еще один похожий случай.