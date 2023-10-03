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С самолета рейса Сочи-Омск снимут пассажирские кресла, чтобы он смог взлететь

С самолета рейса Сочи-Омск снимут пассажирские кресла, чтобы он смог взлететь

3 октября 2023, 11:19
Фото: пресс-служба "Уральских авиалиний"
Двигатели лайнера, по информации авиаперевозчика, остались целы.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» рассказали, в каком состоянии находится самолет рейса Сочи-Омск, экстренно приземлившийся в Новосибирской области. Специалисты пришли к выводу, что двигатели в порядке, их не нужно восстанавливать.

Технические работники прочистили от грунта и соломы проточную часть двигателей и еще раз повторно осмотрели область. Работы проводятся повсеместно, осматривается абсолютно вся конструкция воздушного судна.

Видео: пресс-служба "Уральских авиалиний"

Пока еще не решено, как самолет будет взлетать с поля. Сюда должны доставить подъемники, чтобы было возможно провести гонку шасси, проверить узлы и организовать еще несколько обследований.

Ранее «Уральские авиалинии» сообщали, что самолет разбирать для перевоза на базу в Свердловскую область не будут. Однако необходимо демонтировать кресла, чтобы облегчить лайнер, уточнили в пресс-службе компании.

Подойти к самолету при этом нельзя — вокруг поставлен забор. Напомним, что после вынужденной посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в России был зарегистрирован еще один похожий случай.

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