Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

иллюстрация

На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах

10 октября 2023, 11:09
Фото: Город55
иллюстрация

Почти половина омичей боится летать на самолетах

Чем выше уровень дохода, тем меньше страха авиаперелетов, заметили аналитики.

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос жителей Омской области, спросив у них о командировках по России. Как показали результаты, многие предпочитают летать на самолете (46%).

Каждый четвертый при этом любит ездить в поезде, если предстоит командировка. Некоторые видят удобство в поездках на машине (14%). Есть и те, кто добирается до рабочих мест на автобусах (3%).

Примерно те же ответы дали омичи, которые ездят по стране с неслужебными целями. При этом 41% респондентов боятся летать на самолете. Занятно, что дамы страшатся воздушных путешествий больше мужчин. При этом омичи старше 45 лет предпочитают другие виды транспорта.

Стало известно, сколько омичей тратят время по утрам на тщательный подбор образа
Узнать подробнее
#Общество#Транспорт#Самолет#Омская область#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»
Сегодня, 11:05