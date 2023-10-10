На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Аналитики сервиса SuperJob провели опрос жителей Омской области, спросив у них о командировках по России. Как показали результаты, многие предпочитают летать на самолете (46%).
Каждый четвертый при этом любит ездить в поезде, если предстоит командировка. Некоторые видят удобство в поездках на машине (14%). Есть и те, кто добирается до рабочих мест на автобусах (3%).
Примерно те же ответы дали омичи, которые ездят по стране с неслужебными целями. При этом 41% респондентов боятся летать на самолете. Занятно, что дамы страшатся воздушных путешествий больше мужчин. При этом омичи старше 45 лет предпочитают другие виды транспорта.