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Омич отсудил у «Леруа Мерлен» 375 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина

12 октября 2023, 03:46
Фото: 1MI
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В суде признали, что несчастный случай произошел из-за некачественной уборки территории у торгового комплекса.

Житель Омска отсудил 375 тысяч у ООО «Леруа Мерлен Восток» за травму на крыльце магазина, сообщили сегодня, 12 октября, в пресс-службе региональной прокуратуры. Несчастный случай произошел в декабре прошлого года. Мужчина поскользнулся и получил открытый перелом костей голени и ушибы.

В суде признали, что несчастный случай произошел из-за некачественной уборки территории у торгового комплекса. В пользу пострадавшего постановили взыскать 250 тысяч рублей компенсации за моральный вред и 125 тысяч рублей штрафа за отказ от выплат в добровольном порядке.

Ранее Город55 рассказывал, что электромонтажник одного из омских предприятий отсудил 700 тысяч у работодателя за травму на производстве. Рабочий получил инвалидность.

Получил инвалидность. В Омске рабочий отсудил у предприятия 700 тысяч за ожог руки
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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Компенсация#Евгений Игишев#Моральный вред
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