Омич отсудил у «Леруа Мерлен» 375 тысяч за перелом ноги на крыльце магазина

В суде признали, что несчастный случай произошел из-за некачественной уборки территории у торгового комплекса. В пользу пострадавшего постановили взыскать 250 тысяч рублей компенсации за моральный вред и 125 тысяч рублей штрафа за отказ от выплат в добровольном порядке.