В Омскую область запретят въезжать украинцам. Разъясняем детали

Документ гласит, что украинцам временно нельзя въезжать на территорию Российской Федерации с третьих государств. Запрет начнет действовать с 16 октября во всех пунктах пропуска через границу. Исключение сделают для граждан Украины, которые добираются воздушным путем через Шереметьево (Московская область), а также для тех, кто проезжает через автомобильный пункт Лудонка (Псковская область).