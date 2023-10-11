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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:44

иллюстрация

В Омскую область запретят въезжать украинцам. Разъясняем детали

11 октября 2023, 11:40
Фото: Город55
иллюстрация

Украинцам запретят въезжать в Омскую область с территории третьих государств

Ограничение вступает в силу с середины октября.

В пограничном управлении ФСБ РФ по Омской области сообщили об ограничениях для граждан Украины. В Правительстве РФ выпустили соответствующее распоряжение в начале октября.

Документ гласит, что украинцам временно нельзя въезжать на территорию Российской Федерации с третьих государств. Запрет начнет действовать с 16 октября во всех пунктах пропуска через границу. Исключение сделают для граждан Украины, которые добираются воздушным путем через Шереметьево (Московская область), а также для тех, кто проезжает через автомобильный пункт Лудонка (Псковская область).

«Ограничения не коснутся граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Российскую Федерацию самостоятельно либо в сопровождении их законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан России», — уточнили в пресс-службе омского ведомства.

При возникновении вопросов по поводу пересечения государственной границы можно обратиться к сотрудникам пограничного управления ФСБ РФ по Омской области. Контакты для связи: 8 (3812) 946-163, 946-164.

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#Общество#Омск#Омская область#Граница#Пограничное Управление ФСБ России по Омской области#Новости#Пограничники#Алина Ясинская
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