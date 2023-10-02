Омские пограничники задержали компанию нелегалов, пытавшихся пересечь границу

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Омской области задержали четырех иностранных граждан, приехавших в регион из Южной Азии. Они пытались незаконно пересечь границу в Исилькульском районе.
Компания сговорилась отправиться в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. Пограничники задержали их. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Исилькульский городской суд заключил фигурантов дела под стражу на два месяца. Как сообщили, в пресс-службе пограничного управления ФСБ, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления.
Не так давно в Омской области также были задержаны 16 человек из стран Южной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу России.