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Published Сегодня, 07:33

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Updated Сегодня, 07:35

иллюстрация

Омские пограничники задержали компанию нелегалов, пытавшихся пересечь границу

2 октября 2023, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация
Иностранцев отправили под стражу на два месяца до выяснения всех обстоятельств.

Сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Омской области задержали четырех иностранных граждан, приехавших в регион из Южной Азии. Они пытались незаконно пересечь границу в Исилькульском районе.

Компания сговорилась отправиться в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска. Пограничники задержали их. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Исилькульский городской суд заключил фигурантов дела под стражу на два месяца. Как сообщили, в пресс-службе пограничного управления ФСБ, сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства преступления.

Не так давно в Омской области также были задержаны 16 человек из стран Южной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу России.

Омские пограничники задержали 16 нелегалов при попытке пересечь границу России
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#Происшествия#Омск#Омская область#Пограничное Управление ФСБ России по Омской области#ФСБ#Новости#Незаконное пересечение границы#Иностранцы#Алина Ясинская
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