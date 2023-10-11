Темури Латария назначил нового директора Морозовской птицефабрики

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В обществе с ограниченной ответственностью «Морозовская птицефабрика» сменился директор. С декабря 2016 года этот пост занимал Василий Сухостав, но 10 октября директором стал Александр Усков. Одновременно Усков является гендиректором АО «Пурагроук», прописанного в городе Заводоуковск в Тюменской области и специализирующегося на производстве мяса в охлажденном виде.
Напомним: Морозовская птицефабрика — крупное предприятие с годовой выручкой, превышающей 2 млрд рублей. Принадлежит она Темури Латарии, богатейшему бизнесмену Омской области.