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Темури Латария

Темури Латария назначил нового директора Морозовской птицефабрики

11 октября 2023, 04:49
Темури Латария
Теперь предприятием руководит Александр Усков.

В обществе с ограниченной ответственностью «Морозовская птицефабрика» сменился директор. С декабря 2016 года этот пост занимал Василий Сухостав, но 10 октября директором стал Александр Усков. Одновременно Усков является гендиректором АО «Пурагроук», прописанного в городе Заводоуковск в Тюменской области и специализирующегося на производстве мяса в охлажденном виде.

Напомним: Морозовская птицефабрика — крупное предприятие с годовой выручкой, превышающей 2 млрд рублей. Принадлежит она Темури Латарии, богатейшему бизнесмену Омской области.

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#Бизнес#Новости#Темури Латария#Николай Эйхвальд#Морозовская птицефабрика
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