Темури Латария назначил нового директора Морозовской птицефабрики

В обществе с ограниченной ответственностью «Морозовская птицефабрика» сменился директор. С декабря 2016 года этот пост занимал Василий Сухостав, но 10 октября директором стал Александр Усков. Одновременно Усков является гендиректором АО «Пурагроук», прописанного в городе Заводоуковск в Тюменской области и специализирующегося на производстве мяса в охлажденном виде.