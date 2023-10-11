Рентгенологи и терапевты. Стало известно, каких врачей не хватает в Омской области

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В Омской области за год спрос на врачей различных специализаций вырос на 17%, на медсестер и медбратьев — на 9%. Исследование рынка вакансий провел сервис Зарплата.ру.
Наиболее востребованы в регионе врачи-рентгенологи. Количество предложений о работе для этих врачей за год выросло в 3 раза. Далее идут анестезилоги-реаниматологи (в 2,5 раз), участковые терапевты (на 60%), врачи ультразвуковой диагностики (на 34%), неврологи (на 19%). Также в 2023 году вырос спрос на челюстно-лицевых хирургов, медицинских психологов, профпатологов.
За год среднее предложение по зарплате у врачей выросло на 3% и составило 47,2 тысячи рублей, а медперсонала — на 11% (33 тысячи рублей).
Ранее Город55 рассказывал, что в сфере медицины в Омской области наблюдается дефицит кадров. Из-за нехватки специалистов растут зарплаты.