Рентгенологи и терапевты. Стало известно, каких врачей не хватает в Омской области

Наиболее востребованы в регионе врачи-рентгенологи. Количество предложений о работе для этих врачей за год выросло в 3 раза. Далее идут анестезилоги-реаниматологи (в 2,5 раз), участковые терапевты (на 60%), врачи ультразвуковой диагностики (на 34%), неврологи (на 19%). Также в 2023 году вырос спрос на челюстно-лицевых хирургов, медицинских психологов, профпатологов.