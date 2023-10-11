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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

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Лихачи и мотоциклы. Омские водители рассказали, кого опасаются на дорогах

11 октября 2023, 12:30
Фото: Midjourney
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Больше половины омичей-автолюбителей ежедневно сталкиваются с «опасными» водителями на на улицах города.

Так, по данным опроса, который провели аналитики Группы Ренессанс страхование, 73% омичей считают, что угроза на дорогах исходит от водителей, а не от пешеходов. По мнению респондентов, чаще всего источниками риска являются водители, которые любят выпить, часто отвлекаются на телефон или имеют стаж вождения до года. Также 45% опрошенных видят опасность во владельцах «автохлама», 43% — в мотоциклистах, а 36% — в автолюбителях пожилого возраста.

Больше половины омичей (55%) отмечает, что сталкиваются с опасными водителями ежедневно. Среди самых распространенных причин аварий же 63% опрошенных выделяют невнимательное и беспечное поведение водителя, еще 57% — желание «полихачить», а также неумение оценивать риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).

Интересно, что каждый восьмой водитель считает себя «идеальным» потому, что соблюдает важные правила: видит дистанцию между машинами, пользуется поворотниками, пропускает других в пробке и позволяет встроиться и паркуется только в положенных местах.

Число аварий с юными пешеходами в России выросло на 43%
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#ДТП#Омск#Омская область#Водитель#Новости#Вождение#Водители#Анастасия Баянова#Опасное вождение
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