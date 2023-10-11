Лихачи и мотоциклы. Омские водители рассказали, кого опасаются на дорогах

Так, по данным опроса, который провели аналитики Группы Ренессанс страхование, 73% омичей считают, что угроза на дорогах исходит от водителей, а не от пешеходов. По мнению респондентов, чаще всего источниками риска являются водители, которые любят выпить, часто отвлекаются на телефон или имеют стаж вождения до года. Также 45% опрошенных видят опасность во владельцах «автохлама», 43% — в мотоциклистах, а 36% — в автолюбителях пожилого возраста.