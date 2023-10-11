Хоценко проинспектировал работы по ремонту школы в Стаханове

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Во время визита Виталий Хоценко пообщался со строителями и оценил качество работ.
«Выехал вместе с командой в наш подшефный город Стаханов в Луганской Народной Республике. Работу начали с инспекции гимназии №11, где омские строители полностью заменили окна. Сейчас завершаем ремонт кровли. Всего в Стаханове в этом году приводим в порядок три школы. Работу продолжаем», — рассказал губернатор в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что восстановление подшефного Стаханова и возвращение его к нормальной жизни — сейчас задача номер один, и гимназия — далеко не последний объект в списке на восстановление.
В 2023 году планируется провести работы по реконструкции 129 индивидуальных жилых строений. В 72 домах из списка работы приняты, на 8 объектах он еще ведутся. В рамках реконструкции производится монтаж окон и дверей, работы по усилению строительных конструкций, поврежденных в ходе боевых действий. Все объекты должны быль готовы к ноябрю этого года.