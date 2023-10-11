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Хоценко проинспектировал работы по ремонту школы в Стаханове

Хоценко проинспектировал работы по ремонту школы в Стаханове

11 октября 2023, 15:52
Фото: Правительство Омской области
Глава региона побывал в подшефном Омской области городе Стаханов Луганской Народной Республики сегодня, 11 октября.

Во время визита Виталий Хоценко пообщался со строителями и оценил качество работ.

«Выехал вместе с командой в наш подшефный город Стаханов в Луганской Народной Республике. Работу начали с инспекции гимназии №11, где омские строители полностью заменили окна. Сейчас завершаем ремонт кровли. Всего в Стаханове в этом году приводим в порядок три школы. Работу продолжаем», — рассказал губернатор в своем телеграмм-канале.

Он также отметил, что восстановление подшефного Стаханова и возвращение его к нормальной жизни — сейчас задача номер один, и гимназия — далеко не последний объект в списке на восстановление.

В 2023 году планируется провести работы по реконструкции 129 индивидуальных жилых строений. В 72 домах из списка работы приняты, на 8 объектах он еще ведутся. В рамках реконструкции производится монтаж окон и дверей, работы по усилению строительных конструкций, поврежденных в ходе боевых действий. Все объекты должны быль готовы к ноябрю этого года.

Фото: Правительство Омской области
Омичи в этом году восстановили 80 жилых домов в Стаханове
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#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Стаханов#Анастасия Баянова
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