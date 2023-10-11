Хоценко проинспектировал работы по ремонту школы в Стаханове

В 2023 году планируется провести работы по реконструкции 129 индивидуальных жилых строений. В 72 домах из списка работы приняты, на 8 объектах он еще ведутся. В рамках реконструкции производится монтаж окон и дверей, работы по усилению строительных конструкций, поврежденных в ходе боевых действий. Все объекты должны быль готовы к ноябрю этого года.