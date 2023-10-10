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Омский НИИ приборостроения подал два судебных иска против Министерства обороны

Омский НИИ приборостроения подал два судебных иска против Министерства обороны

10 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Истец хочет получить с военного ведомства 52 млн рублей.

Одно из крупных омских предприятий начало судебную тяжбу с Министерством обороны. Согласно данным с сайта Арбитражного суда Омской области, 6 октября были зарегистрированы 2 иска Омского научно-исследовательского института приборостроения — на 40,7 и 11,7 млн рублей. Таким образом, НИИ намерен потребовать от военных 52 млн. Суть исков пока остается неясной.

Напомним: АО «ОНИИП» специализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании аппаратуры и комплексов радиосвязи. Его генеральным директором является Владимир Березовский.

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#Бизнес#Новости#Минобороны#Николай Эйхвальд#ОНИИП
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