Омский НИИ приборостроения подал два судебных иска против Министерства обороны

Одно из крупных омских предприятий начало судебную тяжбу с Министерством обороны. Согласно данным с сайта Арбитражного суда Омской области, 6 октября были зарегистрированы 2 иска Омского научно-исследовательского института приборостроения — на 40,7 и 11,7 млн рублей. Таким образом, НИИ намерен потребовать от военных 52 млн. Суть исков пока остается неясной.