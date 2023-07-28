В Совфеде РФ обсудили, как спасти оборонные предприятия от уголовного прессинга

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
Как передает newizv.ru, парламентарии, экономисты и юристы обсудили, как защитить важные предприятия от произвола силовых структур. Например, одной из жертв такого преследования стало АО «ПТС» из Московской области. Предприятие разрабатывает и выпускает спасательное и защитное снаряжение, компрессоры высокого давления, испытательное оборудование, различные тренажерные комплексы и пр.
В 2021 году в отношении ряда должностных лиц предприятия заведено уголовное дело о крупном мошенничестве. Претензии следствия касались шести контрактов, заключенных АО «ПТС» с Росгвардией. Правоохранители посчитали, что было совершено хищение 108 миллионов рублей бюджетных средств путем завышения цен.
Согласно закону, при сотрудничестве с гособоронзаказом максимальный размер прибыли может составлять 20% на этапе подписания контракта. АО «ПТС» провело несколько экспертиз, которые опровергли прибыль более 20%.
Кроме того, судебная экспертиза, назначенная следствием в Экспертно-криминалистическом центре МВД России по городу Москве, тоже подтвердила: рентабельность по этим контрактам составляла 15—17%.
В таком случае уголовное преследование должно быть прекращено за отсутствием состава преступления, но этого не происходит. По словам адвоката Юрия Шириняна, обвинение не учло выводы экспертизы.
Примечательно, что Росгвардия не сообщала о своих претензиях к поставляемой продукции. Кроме того, служба разыгрывает новый тендер на то же самое водолазное оборудование, прекрасно зная, что в России поставить его может только АО «ПТС».
Случай с АО «ПТС» — к сожалению, не единственный. Многие стратегически значимые российские предприятия сегодня сталкиваются с таким давлением.