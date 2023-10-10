На 10 свадеб — 7 разводов. Омский ЗАГС опубликовал статистику заключения браков

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В Управлении ЗАГСа Главного государственно-правового управления Омской области опубликовали статистику заключения браков и разводов в 2023 году.
Так, с начала года в регионе заключили брак 9611 пар (из них 7074 — в Омске), а развелись — 6551 (из них 4270 — в Омске). Таким образом, на 10 свадеб приходится около 7 расторжений семейного союза.
Омичи для свадьбы выбирают чаще всего летние месяцы. В июне оформили отношения 1426 пар, в июле — 1616, в августе — 1713. Реже вступали в брак в январе. В первый месяц года в Омской области зарегистрировали 587 браков.
Рекордным месяцем по разводам стал август, в конце лета 826 омских пар расторгли брак.
Ранее Город55 рассказывал, что половина опрошенных жителей Омской области считают брак юридической формальностью.