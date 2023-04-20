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Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака

20 апреля 2023, 07:03
Фото: 1MI
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Исследователи: больше половины омичек готовы выйти замуж после года отношений

Жительницам Омска приходится делать немало намеков своему партнеру, дожидаясь предложения руки и сердца.

В аналитическом центре бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research решили выяснить, как омичи относятся к браку, и пришли к интересным выводам.

Оказалось, что, по мнению 51% опрошенных, брак — это просто юридическая формальность. Треть жителей Омска настроена к браку скептически. Они считают, что хорошее дело браком не назовут. 17% относятся к браку как к символу союза двух любящих людей.

Большинство омичек (54%) готовы выйти замуж после 1-3 лет отношений. Подобный временной промежуток для заключения брака устраивает 32% мужчин. Лишь 4% женщин готовы встречаться до брака от 3 до 5 лет, и только 10% омичек согласны получить предложение руки и сердца после 5-7 лет отношений.

Согласно опросу, 32% женщин приходится делать множество намеков своему возлюбленному. Для этого в ход идут разные средства: 35% женщин показывают фотографии свадебных платьев, еще 20% жительниц Омска делятся рассказами о свадьбах своих друзей. А у каждой десятой девушки доходит до ультиматума — или свадьба, или расставание.

Половина омичек, находящихся в отношениях, волнуются, что так и не получат заветного предложения. 51% мужчин признался, что постоянно слышат от возлюбленной претензии по этому поводу.

Омички также поделились ожиданиями по поводу помолвочных колец. 17% женщин устроит кольцо, которое стоит больше 50 тысяч рублей. Столько же согласны получить кольцо минимум за 10 тысяч рублей. А вот дарить игрушечные кольца точно не стоит: такой подарок оценит только 25% жительниц Омска.

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#Юлия Истомина#Исследования#Брак#Свадьба#Город#Общество#Новости#Омск
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