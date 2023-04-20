Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В аналитическом центре бренда Sokolov совместно с агентством A2:Research решили выяснить, как омичи относятся к браку, и пришли к интересным выводам.
Оказалось, что, по мнению 51% опрошенных, брак — это просто юридическая формальность. Треть жителей Омска настроена к браку скептически. Они считают, что хорошее дело браком не назовут. 17% относятся к браку как к символу союза двух любящих людей.
Большинство омичек (54%) готовы выйти замуж после 1-3 лет отношений. Подобный временной промежуток для заключения брака устраивает 32% мужчин. Лишь 4% женщин готовы встречаться до брака от 3 до 5 лет, и только 10% омичек согласны получить предложение руки и сердца после 5-7 лет отношений.
Согласно опросу, 32% женщин приходится делать множество намеков своему возлюбленному. Для этого в ход идут разные средства: 35% женщин показывают фотографии свадебных платьев, еще 20% жительниц Омска делятся рассказами о свадьбах своих друзей. А у каждой десятой девушки доходит до ультиматума — или свадьба, или расставание.
Половина омичек, находящихся в отношениях, волнуются, что так и не получат заветного предложения. 51% мужчин признался, что постоянно слышат от возлюбленной претензии по этому поводу.
Омички также поделились ожиданиями по поводу помолвочных колец. 17% женщин устроит кольцо, которое стоит больше 50 тысяч рублей. Столько же согласны получить кольцо минимум за 10 тысяч рублей. А вот дарить игрушечные кольца точно не стоит: такой подарок оценит только 25% жительниц Омска.