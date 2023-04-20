Юридическая формальность. Омичи рассказали о своем отношении к заключению брака

Большинство омичек (54%) готовы выйти замуж после 1-3 лет отношений. Подобный временной промежуток для заключения брака устраивает 32% мужчин. Лишь 4% женщин готовы встречаться до брака от 3 до 5 лет, и только 10% омичек согласны получить предложение руки и сердца после 5-7 лет отношений.